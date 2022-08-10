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Сёмин: «Почему Дзюба до сих пор без клуба? Это знает только Артём»

сегодня, 18:26

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин посоветовал бывшему форварду «Зенита» Артёму Дзюбе как можно скорее найти команду.

Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю. Это знает только Артем. На мой взгляд, ему нужно поскорее найти команду и начать играть, чтобы не растерять форму и умения. Чем позже он начнет играть, тем сложнее будет набирать оптимальные кондиции и вернуться на прежний уровень.

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:07
Спуститься с небес надо и зарплату поумерить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:05
Три кита держат Дзюбу: деньги, гордыня, обида. Бедные киты.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:01
Ответ один - зажирел Тёма пока был в отпуске, ну вот не войти в форму \( диванный эксперт )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:57
Сами удивляемся...
У Федуна есть клуб...у Миллера есть...у Галицкого есть клуб...
А у Дзюбы нет....
Непорядок...
drug01
drug01
сегодня в 18:45
Пусть расскажет нам?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:44
Без комментариев.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:43
Дзюба уже закончен
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:33
Это очевидно, Артём решил доказать всем свою самостоятельность.

Ранее он уже доказал всем, что вполне может обходиться без девушки, ну а теперь новый челлендж - доказывает, что может обходиться без клуба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:30
Не могут другие клубы платить Дзюбе его зарплату!
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