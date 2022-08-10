Сёмин: «Почему Дзюба до сих пор без клуба? Это знает только Артём»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин посоветовал бывшему форварду «Зенита» Артёму Дзюбе как можно скорее найти команду.
Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю. Это знает только Артем. На мой взгляд, ему нужно поскорее найти команду и начать играть, чтобы не растерять форму и умения. Чем позже он начнет играть, тем сложнее будет набирать оптимальные кондиции и вернуться на прежний уровень.
У Федуна есть клуб...у Миллера есть...у Галицкого есть клуб...
А у Дзюбы нет....
Непорядок...
У Федуна есть клуб...у Миллера есть...у Галицкого есть клуб...
А у Дзюбы нет....
Непорядок...
Ранее он уже доказал всем, что вполне может обходиться без девушки, ну а теперь новый челлендж - доказывает, что может обходиться без клуба.
Ранее он уже доказал всем, что вполне может обходиться без девушки, ну а теперь новый челлендж - доказывает, что может обходиться без клуба.