Сёмин: «Почему Дзюба до сих пор без клуба? Это знает только Артём»

Экс-наставник «Локомотива» посоветовал бывшему форварду «Зенита» как можно скорее найти команду.

Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю. Это знает только Артем. На мой взгляд, ему нужно поскорее найти команду и начать играть, чтобы не растерять форму и умения. Чем позже он начнет играть, тем сложнее будет набирать оптимальные кондиции и вернуться на прежний уровень.