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«Барселоне» предложили приобрести Бельерина

сегодня, 22:27

«Барселоне» предложили подписать защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

После регистрации всех новичков команды «Барса» решит, возможно ли в текущей ситуации рассчитывать на еще одного футболиста. Вариант с Бельерином был предложен «сине-гранатовым» после того, как сорвался переход в каталонский клуб защитника «Челси» Сезара Аспиликуэты. Бельерин на данный момент ведет с «канонирами» переговоры по расторжению контракта, чтобы успеть присоединиться к «Бетису». Однако клуб из Севильи тоже испытывает финансовые трудности и имеет сложности при регистрации новичков команды.

«Барселоне» интересен Бельерин, однако он не находится в приоритете. Решение остается за главным тренером «Барсы» Хави. Специалист хотел бы подписать флангового защитника, если это позволит финансовая ситуация.

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xajaks
xajaks
сегодня в 22:37
скажем дружно:на куй нужно)
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