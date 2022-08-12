«Барселоне» предложили приобрести Бельерина

1660332434

сегодня, 22:27

«Барселоне» предложили подписать защитника «Арсенала» .

После регистрации всех новичков команды «Барса» решит, возможно ли в текущей ситуации рассчитывать на еще одного футболиста. Вариант с Бельерином был предложен «сине-гранатовым» после того, как сорвался переход в каталонский клуб защитника «Челси» . Бельерин на данный момент ведет с «канонирами» переговоры по расторжению контракта, чтобы успеть присоединиться к «Бетису». Однако клуб из Севильи тоже испытывает финансовые трудности и имеет сложности при регистрации новичков команды.

«Барселоне» интересен Бельерин, однако он не находится в приоритете. Решение остается за главным тренером «Барсы» Хави. Специалист хотел бы подписать флангового защитника, если это позволит финансовая ситуация.