Тен Хаг опроверг информацию о том, что Роналду хотел уйти из МЮ

Тренер Эрик тен Хаг настаивает на том, что Криштиану Роналду не говорил ему, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
В начале июля стало известно, что Роналду хочет перейти в другой клуб, который пробился в Лигу чемпионов.
Зарплата Роналду была сокращена на 25% из-за того, что «Манчестер Юнайтед» занял шестое место, и, если португалец останется в клубе, будет играть в Лиге Европы впервые с октября 2002 года, когда ему было 17 лет и он был на контракте в лиссабонском «Спортинге».
Это ваши предположения. Роналду не говорил мне, что хочет уйти. Я имею дело с игроками, которые у нас есть, и мы планируем с Роналду этот сезон. Мы довольны им и должны вписать его в команду
Балласт хотел уйти, но желающих не нашлось. Теперь нужно как-то обыграть, что он вообще не собирался уходить. Вот и тен Хаг уже его оправдывает
Балласт хотел уйти, но желающих не нашлось. Теперь нужно как-то обыграть, что он вообще не собирался уходить. Вот и тен Хаг уже его оправдывает