Тен Хаг опроверг информацию о том, что Роналду хотел уйти из МЮ

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сегодня, 10:45

Тренер настаивает на том, что не говорил ему, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

В начале июля стало известно, что Роналду хочет перейти в другой клуб, который пробился в Лигу чемпионов.

Зарплата Роналду была сокращена на 25% из-за того, что «Манчестер Юнайтед» занял шестое место, и, если португалец останется в клубе, будет играть в Лиге Европы впервые с октября 2002 года, когда ему было 17 лет и он был на контракте в лиссабонском «Спортинге».