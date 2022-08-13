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Тен Хаг опроверг информацию о том, что Роналду хотел уйти из МЮ

сегодня, 10:45

Тренер Эрик тен Хаг настаивает на том, что Криштиану Роналду не говорил ему, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

В начале июля стало известно, что Роналду хочет перейти в другой клуб, который пробился в Лигу чемпионов.

Зарплата Роналду была сокращена на 25% из-за того, что «Манчестер Юнайтед» занял шестое место, и, если португалец останется в клубе, будет играть в Лиге Европы впервые с октября 2002 года, когда ему было 17 лет и он был на контракте в лиссабонском «Спортинге».

Это ваши предположения. Роналду не говорил мне, что хочет уйти. Я имею дело с игроками, которые у нас есть, и мы планируем с Роналду этот сезон. Мы довольны им и должны вписать его в команду

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 10:59
Где тут опровержение? тен Хаг только сказал, что ему балласт ничего не говорил. А мы знаем, что балласт не считается с тренерами и делает, что хочет.

Балласт хотел уйти, но желающих не нашлось. Теперь нужно как-то обыграть, что он вообще не собирался уходить. Вот и тен Хаг уже его оправдывает
Федянчик
Федянчик
сегодня в 10:51
Если Роналдо захочет уйти, то он даже к тренеру про это говорить не будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:49
Рон задрал уже всех...
Гость
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