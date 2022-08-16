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«Спартак» организует прощальный матч для Ещенко и Реброва

сегодня, 22:27

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал решение организовать прощальный матч для него и Артема Реброва в рамках встречи легенд «Спартака» и петербургского «Зенита».

Пока эмоций от предстоящего прощального матча нет, наверное, они будут ближе ко 2 сентября, когда выйду на поле. Конечно, очень приятно, что «Спартак» делает прощальный матч для меня и Артема Реброва, тем более с таким соперником. Настрой на игру один – победить!

Клуб решил совместить матч ветеранов и прощальный матч. Это идея хорошая. Жду, что болельщики заполнят наш стадион. А после игры перевернем календарь на 3 сентября.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:38
Это будет мощное усиление в реванше против Зенита, как физическое, так и психологическое
monah-10
monah-10
сегодня в 22:29
Для Реброва согласен, насчет Ещенко вопрос.
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