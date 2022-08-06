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Булыкин — о Ретро Кубке: «Нам тоже не нужно отставать от Европы»

сегодня, 13:16

Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин признался, что мог бы сыграть в Ретро Кубке России, если такой турнир будет создан.

Уже давно в мире ветераны, звезды и легенды играют в таких турнирах, есть даже матчи между ветеранскими клубами разных стран, допустим ветераны «Реала» могут сыграть с ветеранами «Манчестер Юнайтед». Нам тоже не нужно отставать от Европы. У нас много легенд, которые могут поработать над популяризацией футбола. Многим болельщикам интересно, что стало с кумирами молодости, чем они занимаются, как они выглядят. Думаю, что можно проводить не только Кубки, но даже и чемпионаты, поскольку мы видели, что это вызывает ажиотаж на примере недавнего матча легенд «Спартака» и «Зенита», было бы очень интересно!

Могу сыграть и за «Локомотив», и за «Динамо».

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Алекс37153715
Алекс37153715 ответ khm22cgj5wcf (раскрыть)
сегодня в 14:22
Полностью согласен, интересно увидеть ветеранов Реала, МЮ, Барселоны))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:20, ред.
Оптимальный вариант проведения этого Кубка следующий: ветеранов собирают в раздевалке, экипируют (объятия и рукопожатия не возбраняются), выстраивают на бровке поля (можно даже в центре, учитывая их прежние заслуги), они позируют в разных ракурсах многотысячной торсиде, поднимают в качестве приветствия руки; затем не спеша, трусцой ( можно шагом либо уточкой, чтобы не устать ), делают круг почёта, со слезами на глазах слушая кричалки болельщиков в свой адрес, а затем спокойно, с чувством собственного достоинства уходят в подтрибунное помещение.
Занавес.
Победитель определяется жребием.
khm22cgj5wcf
khm22cgj5wcf
сегодня в 14:12
некоторых ветеранов было бы интересно увидеть на поле...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:31
Больше футбола, больше интереса
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