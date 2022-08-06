Булыкин — о Ретро Кубке: «Нам тоже не нужно отставать от Европы»

Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» признался, что мог бы сыграть в Ретро Кубке России, если такой турнир будет создан.

Уже давно в мире ветераны, звезды и легенды играют в таких турнирах, есть даже матчи между ветеранскими клубами разных стран, допустим ветераны «Реала» могут сыграть с ветеранами «Манчестер Юнайтед». Нам тоже не нужно отставать от Европы. У нас много легенд, которые могут поработать над популяризацией футбола. Многим болельщикам интересно, что стало с кумирами молодости, чем они занимаются, как они выглядят. Думаю, что можно проводить не только Кубки, но даже и чемпионаты, поскольку мы видели, что это вызывает ажиотаж на примере недавнего матча легенд «Спартака» и «Зенита», было бы очень интересно!

Могу сыграть и за «Локомотив», и за «Динамо».