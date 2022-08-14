Анчелотти объявил о завершении карьеры. Перес может ускорить пенсию для Карло

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сегодня, 16:53

У фокусников из «Реала» есть секреты.

Мир «Реала» стоит на трех слонах

Набрали резерв, Карло возится с талантливой молодежью из Франции и Бразилии. Но если оценивать цинично, то «Мадрид» может развалиться, если потеряет всего троих человек – Модрича, Куртуа и Бензема. Карима не заменить. Слышим обещания Азара, что заиграет ложного форварда. Анчелотти грозится использовать Ансенсио и Родриго на острие, но без Бензема «Реал» ослабнет.

Модрича берегли в Ла Лиге, но в плей-офф ЛЧ стало ясно – незаменимый человек. А Куртуа – лучший вратарь мира, фаворит в борьбе за приз Яшина. «Реал» не сохранит баланс, если потеряет Тибо. В этом секрет фокуса, ведь «Мадрид» как Дэвид Блейн. Все понимают, что магии не существует. Все понимали, что испанцы не фавориты против ПСЖ , «Челси», МС и «Ливерпуля».

Анчелотти обыграл всех. Когда видишь, как Блейн протыкает шилом руку, то на мгновение веришь в магию. Анчелотти тоже любит простые трюки. Ему не нужно, чтобы «Реал» играл лучше всех в мире. Не перегрузит заявку футболистами, даст время на поле резервистам. Карло любит юмор, поэтому шутил, что загонит Рюдигера на левый фланг обороны. И такое умеет, Васкес играл правого латераля.

Карло заявил, что «Реал» его последняя команда, ведь живет не только футболом. Например, дружба с актрисой Зои Салданой завела в «Стар Трек», Анчелотти сыграл роль доктора в любимой франшизе. В Италии у Карло много знакомых среди знаменитостей. А в юности хавбек «Пармы» стал участником уникального матча – команд великих режиссеров.

Главный флегматик в футболе

Многие великие тренеры – психопаты. Не в клиническом смысле, а в социальном. Смышленый Холанд сразу прочитал Гвардиолу – славный дядька, не сумасшедший. Когда Клопп недавно навис над резервным арбитром в летнем спарринге, доказывая неправоту главного рефери, то Юрген был в режиме психопата. В мире больше солидных эмоциональных тренеров, чем тех, кто овладел изящным искусством забивать на все.

Анчелотти, поскольку с юности флегматик, представляет тех, кто сохранил любовь к людям, хотя за карьеру поработал с невероятно сложными персонажами. Карло умеет прятать дикую сторону. И она есть, ведь однажды в ПСЖ сломал дверь после вылета из Кубка Франции от «Эвиана» и пнул коробку, которая попала в голову Ибрагимовичу. Швед не шелохнулся, психов Златан любит и уважает, сам из таких.

Карло весной шутил, что если не сойдет с ума, то готов работать в «Реале» до восьмидесяти лет. А теперь серьезно добавил – закончит карьеру после ухода из мадридского клуба, ведь это идеальный момент. Анчелотти не важно, 24 у него кубка в тренерской карьере, или на пару больше. Не исключено, что решение об уходе из футбола в его случае связано также с новой женой Карло и ее взглядом на счастливую старость.

В 2008-м году Анчелотти развелся с Луизой, с которой жил с юности. Первая супруга стала матерью Кати и Давиде, детей Карло. Спустя три года Анчелотти встретил Мериэн Макклей. Познакомился с банкиршей в Лондоне, когда работал в «Челси». Спустя три года сыграли свадьбу. Понятно, что супруга не прочь отдохнуть с мужем пенсионного возраста, а не только видеть его по телевизору на выходных.

Карло окружил себя родными

У профессиональных путешественников есть семейные проблемы. Недовольные жены – норма. И любой отец ощущает вину, когда не смог воспитывать детей лично. У Анчелотти этот комплекс точно есть. Поэтому сын Давиде стал его помощником. У 33-летнего итальянца не задалась футбольная карьера. Выпускник школы «Милана» признал, что нет таланта, ушел учиться в Пармский университет.

Дальше устроился на работу в ПСЖ по блату, но Давиде пришлось доказывать класс. В отличие от папы, младшему Анчелотти даются иностранные языки. Получил опыт в «Баварии», а в «Эвертоне» Давиде научился проигрывать. Теперь взял Кубок чемпионов с «Реалом», хотя в клубе был еще в 2014-м году, это юный, но опытный тренер. Карло Анчелотти явно семейный человек.

Папа Карло ревел на свадьбе Кати и Мино Фулько, а теперь таскает зятя за собой. Работали вместе с «Баварии», в «Наполи», а в Ливерпуле Карло жил в одном отеле с зятем. Три года назад Анчелотти стал дедушкой близнецов Лукаса и Леона – подруга сына Давида подарила ему еще один повод завершить карьеру, чтобы на пенсии чаще общаться с внуками, раз их папа тоже грезит футболом.

Давиде вырастет в приличного тренера? Возможно, хотя династию наставников создать сложнее, чем футболистов. Нужен высокий интеллект, умение работать с людьми, одних футбольных знаний и опыта помощником в больших клубах мало. Давиде – правая рука Карло, получает неоценимый опыт. Анчелотти жаль, что его бывшая жена рано ушла из жизни – в прошлом году, держит близких рядом.

Дедушка хочет пожить для себя

Разговор о пенсии Анчелотти важен еще по одной причине. Если что-то случится со слонами, если «Барселона» расцветет чемпионством в Испании, или если «Реал» унизительно вылетит в первом раунде плей-офф ЛЧ , то у Переса найдется один ответ на все вопросы – увольнение тренера. Флорентино уважает Зидана и Анчелотти, но даже с легендами не будет церемониться. Он и Карло видел временным решением.

А теперь все иначе. Команда избавилась от капризных звезд, вроде Рамоса, Бэйла и Роналду. Остались большие имена, но еще в «Милане» игроком Анчелотти привык жить с легендами вокруг, а потом закрепил знания в качестве тренера. Много путешествовал и не всюду побеждал, но именно Карло вернул «Реал» на вершину в кубке чемпионов после 12-летней паузы. А теперь выиграл с «Реалом» ЛЧ без Роналду.

Итальянец – легенда, с этим уже бессмысленно спорить. А если захочет бросить футбол, жить в Ванкувере или Риме, читать книги, смотреть фильмы и ужинать в ресторанах с женой и друзьями, то полностью это заслужил. Отец Анчелотти дожил до 87-ти лет, а Карло лишь 63. Всю жизнь в футболе, немножко скучает, когда все складывается удачно, и уже не настолько молодой, чтобы терпеть неудачи и кризисы.

Тренеры обычно не умеют останавливаться. Если Анчелотти покажет пример, то еще раз докажет адекватность. За это Карло и любят. Не идеальный, конечно, таких не бывает. Но о нем отзываются, как о хорошем человеке, а не только как о сильном тренере. Легендарные наставники обычно не живут долго, слишком нервная работа. И если Карло хочет сохранить себя для близких уходом через пару лет, то это мудрое решение.

Правда, знаем легендарные группы, которые катают по десять «прощальных туров». А пока Анчелотти назовут тренером сезона. Дальше посмотрим, как сложится увлекательный сезон, что у мадридцев получится без Мбаппе, которого не сумели завербовать, хотя старались. Тренерам вечно надо доказывать состоятельность в таких клубах, как «Реал», самим коллективам. Например, идея Давиде Анчелотти – Вальверде справа, была встречена командой в штыки, но сейчас раздевалка любит итальянскую семейку. Будет ли так через полгода?