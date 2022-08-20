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Масалитин: «Победа над „Ахматом“ восстановит „армейцев“ в плане психологии»

сегодня, 12:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавтра в 15:00 Не начался

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «красно-синих» с «Ахматом» в РПЛ.

ЦСКА очень хорошо играет с «Ахматом» и является фаворитом в предстоящем матче. После поражения в Санкт-Петербурге «армейцам» надо будет пройти медные трубы. ЦСКА надо кровь из носа выигрывать и вернуться на путь, который команда выбрала – атакующий, острый и результативный футбол.

Победа над «Ахматом» восстановит «армейцев» в плане психологии и вернет в дальнейшую гонку за чемпионство. Да, грозненцы не проиграли двум лидерам – «Зениту» и «Спартаку», но они очень хорошо играют дома и выглядят неуступчиво, играют на грани фола. Но в такой игре есть и минус – игроки получают много карточек.

Думаю, что ЦСКА навяжет свою игру и будет контролировать матч. «Ахмат» не будет играть так же, как в домашних матчах. Еще в играх «Ахмата» с «Зенитом» и «Спартаком» повлияли удаления в командах гостей.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:45
Согласен с Валерием, нужна только победа, других вариантов нет. Удачи ЦСКА.
Гость
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