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Милик — игрок «Ювентуса»

сегодня, 10:54

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик перешел в «Ювентус» на правах аренды с правом выкупа.

Футболист будет выступать за туринцев до лета 2023 года. «Ювентус» заплатит за аренду 800 тысяч евро, а также 100 тысяч в качестве дополнительных расходов. При достижении определенных турнирных целей плата за аренду может вырасти еще на 800 тысяч. Опция выкупа предусматривает сумму в 7 миллионов евро. При активации этого пункта «Юве» выплатит эту сумму провансальцам в течение 3 лет. При достижении определенных показателей сумма будет дополнена бонусами в размере 2 млн.

В прошлом сезоне Лиги 1 Милик забил 7 голов в 23 матчах.

Милик — игрок «Ювентуса»

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:12
Милик был хорош еще в Наполи, не понимаю чего Ювентус тянул. Кажется, что поездка во Францию не пошла ему на пользу, да и возраст на 2 года старше, чем был.

В общем, желаю успехов, но подводные камни есть. Может как граната Фрица сработать 50 на 50. Выстрелить или нет.
ballak144
ballak144
сегодня в 13:56
рукалицо
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 12:50
Зачем он им?..
Муслим90
Муслим90
сегодня в 12:32
Значит с Депаем не получилось договориться. Жаль...Милик это сомнительное усиление. Депай получше был бы. Хоть и он не топ.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 12:10, ред.
Разве только для того,чтобы разбудить Влаховича
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:05, ред.
Да какая там глубина. Если основной состав не подходит для Скудетто. Деньги 💰 девать некуда что-ли.
32united
32united
сегодня в 11:32
Очень странная аренда для Ювентуса. Я ничего плохого не хочу сказать про Аркадиуша. Но можно ли назвать Милика усилением для Юве? Думаю, что нет. Тогда смысл от этого перехода? На скамеечке посидеть? Ой как трудно будет Ювентусу бороться за чемпионство в Серии А в этом сезоне с такими то приобретениями.
Илья85
Илья85
сегодня в 11:30
Тоесть ,с Депаем облом ?
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:26
Согласен, для борьбы за Скудетто игроки уровня Милика просто не годятся...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:20
Ну, это разве что для глубины скамейки
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:11
Быстро все решили.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:59, ред.
Незнаю какую команду и для каких таких целей собирает Аллегри,
но уж точно не для борьбы за Скудетто.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:57
Юве лучше бы вернуть Роналду, с ним они были сильны.
А где князь?
Гость
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