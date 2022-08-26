Милик — игрок «Ювентуса»

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сегодня, 10:54

Нападающий «Марселя» перешел в «Ювентус» на правах аренды с правом выкупа.

Футболист будет выступать за туринцев до лета 2023 года. «Ювентус» заплатит за аренду 800 тысяч евро, а также 100 тысяч в качестве дополнительных расходов. При достижении определенных турнирных целей плата за аренду может вырасти еще на 800 тысяч. Опция выкупа предусматривает сумму в 7 миллионов евро. При активации этого пункта «Юве» выплатит эту сумму провансальцам в течение 3 лет. При достижении определенных показателей сумма будет дополнена бонусами в размере 2 млн.

В прошлом сезоне Лиги 1 Милик забил 7 голов в 23 матчах.