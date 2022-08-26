Каманцев: «Вариант с приглашением иностранных арбитров не рассматривается»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что на данный момент возможность приглашения иностранных арбитров на соревнования под эгидой организации не рассматривается.
В текущей ситуации такой вариант с приглашением иностранных арбитров вообще не рассматривается. Наша цель — чтобы, наоборот, наших судей, как Сергея Карасева, приглашали на коммерческие турниры, чтобы они зарабатывали деньги и тратили их в России. У нас есть много талантливых парней, которых надо доучивать, в этом заключается наша работа. Мы бы здесь были не нужны, если бы можно было просто приглашать иностранных судей за гонорар.
Как мне кажется. что у нас просто на судей оказывается через чур большое давление.
Взять того же Карасёва. На ЧЕ 2020, который проводился в 2021 году, отсудил просто превосходно и только то. что судья финала был известен заранее.
Бьорна Кёйперса провожали на пенсии и заранее доверили ему финал в качестве благодарности, хотя Карасёв больше достоин был судить финал.
А вернувшись в РПЛ стал допускать ошибки, которые даже влияли на результат.
Что случилось? Как мне кажется тут сказалось внутренне давление клубов и всего ажиотажа.
А чему здесь удивляться когда руководитель РПЛ, ранее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц позволял себе ещё во время матча делать заявления как болельщик (Спартака) и грозился судьям. Это разве нормально?
Это не приемлемо и таких не должно быть в нашем футболе.
Кстати потом неосторожные высказывания Ашота ему аукнулись, да судейские решение оказались верными.
Как мне кажется. что у нас просто на судей оказывается через чур большое давление.
Взять того же Карасёва. На ЧЕ 2020, который проводился в 2021 году, отсудил просто превосходно и только то. что судья финала был известен заранее.
Бьорна Кёйперса провожали на пенсии и заранее доверили ему финал в качестве благодарности, хотя Карасёв больше достоин был судить финал.
А вернувшись в РПЛ стал допускать ошибки, которые даже влияли на результат.
Что случилось? Как мне кажется тут сказалось внутренне давление клубов и всего ажиотажа.
А чему здесь удивляться когда руководитель РПЛ, ранее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц позволял себе ещё во время матча делать заявления как болельщик (Спартака) и грозился судьям. Это разве нормально?
Это не приемлемо и таких не должно быть в нашем футболе.
Кстати потом неосторожные высказывания Ашота ему аукнулись, да судейские решение оказались верными.