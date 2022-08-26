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Каманцев: «Вариант с приглашением иностранных арбитров не рассматривается»

сегодня, 11:20

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что на данный момент возможность приглашения иностранных арбитров на соревнования под эгидой организации не рассматривается.

В текущей ситуации такой вариант с приглашением иностранных арбитров вообще не рассматривается. Наша цель — чтобы, наоборот, наших судей, как Сергея Карасева, приглашали на коммерческие турниры, чтобы они зарабатывали деньги и тратили их в России. У нас есть много талантливых парней, которых надо доучивать, в этом заключается наша работа. Мы бы здесь были не нужны, если бы можно было просто приглашать иностранных судей за гонорар.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:07
Какой идиот из какого СМИ задал г-ну Каманцеву этот вопрос ? Профессионалы своего дела постепенно исчезают из нашей жизни и скоро окончательно исчезнут. В том числе и в спортивной журналистике.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:12
Ну во первых в ближайшее время они к нам и не поедут, а во вторых смотря на зарубежные чемпионаты и какие они там допускают ошибки, то менять шило на мыло нет никакого смысла.
Как мне кажется. что у нас просто на судей оказывается через чур большое давление.
Взять того же Карасёва. На ЧЕ 2020, который проводился в 2021 году, отсудил просто превосходно и только то. что судья финала был известен заранее.
Бьорна Кёйперса провожали на пенсии и заранее доверили ему финал в качестве благодарности, хотя Карасёв больше достоин был судить финал.
А вернувшись в РПЛ стал допускать ошибки, которые даже влияли на результат.
Что случилось? Как мне кажется тут сказалось внутренне давление клубов и всего ажиотажа.
А чему здесь удивляться когда руководитель РПЛ, ранее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц позволял себе ещё во время матча делать заявления как болельщик (Спартака) и грозился судьям. Это разве нормально?
Это не приемлемо и таких не должно быть в нашем футболе.
Кстати потом неосторожные высказывания Ашота ему аукнулись, да судейские решение оказались верными.
dok66
dok66
сегодня в 12:23
Зачем кормить иностранцев . Своих нужно воспитывать .
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:38
А почему не рассмотреть? Ирматова уже привлекли.А вот других не надо. Один уже организовывал работу судейской банды.
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:28
Маловато будет)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:27
"Наша цель — чтобы, наоборот, наших судей, как Сергея Карасева, приглашали на коммерческие турниры, чтобы они зарабатывали деньги и тратили их в России."

Да вы же и так сделали зарплату больше, чем в Англии, по 6-8 миллионов за год Ашот же говорил. Куда им ещё-то зарабатывать?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:21
Вот это плохо!
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