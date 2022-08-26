Каманцев: «Вариант с приглашением иностранных арбитров не рассматривается»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что на данный момент возможность приглашения иностранных арбитров на соревнования под эгидой организации не рассматривается.

В текущей ситуации такой вариант с приглашением иностранных арбитров вообще не рассматривается. Наша цель — чтобы, наоборот, наших судей, как Сергея Карасева, приглашали на коммерческие турниры, чтобы они зарабатывали деньги и тратили их в России. У нас есть много талантливых парней, которых надо доучивать, в этом заключается наша работа. Мы бы здесь были не нужны, если бы можно было просто приглашать иностранных судей за гонорар.