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Алаев рассказал о запрете ФИФА на публикацию разговоров судей с VAR

сегодня, 08:05

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о публикации разговоров судей с VAR.

Запрещено публиковать переговоры судей с VAR, но в рамках обучения – возможно. Вот мы и обучаем. Показываем, как оно работает.

ФИФА запрещает выкладывать онлайн переговоры судей — сейчас это невозможно. Я уверен, что к этому однажды придём. У меня есть пример из другого вида спорта. Мне запомнилось, как я был в Лондоне на финале чемпионата мира по регби в 2015-м. Я думал, что футбол технологически лучше развит, чем регби. А там при входе на 82-тысячный стадион выдают всем наушники, чтобы слышать судью. Понятно, что в футболе IFAB – более консервативная организация, но всё равно за этим будущее.

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Все комментарии
xvmfgemd73c8
xvmfgemd73c8
сегодня в 08:49
Время внедряет всё новое
112910415
112910415
сегодня в 08:25
классно в Лондоне на регби !
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 08:22
Выдавать всем наушники с двухсторонней связью. Чтобы могли не только слышать судью, но и сказать ему всё, что о нём думаешь. Вот будет здорово!))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:19
Вар надо отменить, достал он уже голы отменять,которых и так нет!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:18
То есть они нас отстранили, а мы должны соблюдать их правила?
Гость
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