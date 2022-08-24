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Уэбб: «Порой решения ВАР могут быть неоднозначными»

вчера, 20:15

Глава судейского корпуса АПЛ Ховард Уэбб поделился мнением о совершенствовании технологии ВАР.

Полагаю, ВАР должен стать более понятным. Практика использования технологий в спорте прочно закрепилась в США, это помогает арбитрам принимать верные решения, для налаживания этого в Англии потребуется время. Необходимо отодвинуть этот занавес, сделать судей ближе к народу.

Порой решения могут быть неоднозначными. Немалую роль играет субъективность. ВАР помогает устранять ошибки и неточности. Но это не даст полной гарантии. Даже работник в кабине ВАР все равно принимает решение, основанное на том, что он видел, как он это воспринял.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:47
С варом стало веселей!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:23
Повезло МЮ, теперь Уэбб не просто судья как раньше, теперь он главный над всеми судьями! Поэтому и гол Рэшфорда засчитали)))
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:31
Он прав.
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