Уэбб: «Порой решения ВАР могут быть неоднозначными»

Глава судейского корпуса АПЛ Ховард Уэбб поделился мнением о совершенствовании технологии ВАР.

Полагаю, ВАР должен стать более понятным. Практика использования технологий в спорте прочно закрепилась в США , это помогает арбитрам принимать верные решения, для налаживания этого в Англии потребуется время. Необходимо отодвинуть этот занавес, сделать судей ближе к народу.

Порой решения могут быть неоднозначными. Немалую роль играет субъективность. ВАР помогает устранять ошибки и неточности. Но это не даст полной гарантии. Даже работник в кабине ВАР все равно принимает решение, основанное на том, что он видел, как он это воспринял.