«Ньюкасл» готов купить футболиста «Аякса» за 40 миллионов евро

«Ньюкасл» стремится подписать полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса.
«Сороки» готовы заплатить за мексиканца 40 миллионов евро. Ранее английский клуб предлагал 30 млн, но амстердамцев эта сумма не устроила. Контракт Альвареса с «Аяксом» действует до лета 2025 года.
Ранее «Ньюкасл» усилился шведским нападающим.
Просто сопоставляю с другими трансферными суммами
Просто сопоставляю с другими трансферными суммами
Можно скинуть балласт в Ньюкасл и быстро и за дорого
Можно скинуть балласт в Ньюкасл и быстро и за дорого