«Ньюкасл» готов купить футболиста «Аякса» за 40 миллионов евро

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сегодня, 10:40

«Ньюкасл» стремится подписать полузащитника «Аякса» .

«Сороки» готовы заплатить за мексиканца 40 миллионов евро. Ранее английский клуб предлагал 30 млн, но амстердамцев эта сумма не устроила. Контракт Альвареса с «Аяксом» действует до лета 2025 года.

Ранее «Ньюкасл» усилился шведским нападающим.