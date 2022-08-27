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«Ньюкасл» готов купить футболиста «Аякса» за 40 миллионов евро

сегодня, 10:40

«Ньюкасл» стремится подписать полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса.

«Сороки» готовы заплатить за мексиканца 40 миллионов евро. Ранее английский клуб предлагал 30 млн, но амстердамцев эта сумма не устроила. Контракт Альвареса с «Аяксом» действует до лета 2025 года.

Ранее «Ньюкасл» усилился шведским нападающим.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 14:55
Ньюкаслу нужно усиление , и это понятно . За Эдсоном они следят , значит он им нужен . А Аякс , как нормальный продавец, набивает цену . Посмотрим чем закончится , ведь цена на футболиста уж вдвое превысила его трансферную .
Makao
Makao ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 12:39
Ещё не известно, заиграет ли в АПЛ. И к тому же, не стоит он этих денег имхо)
Просто сопоставляю с другими трансферными суммами
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Makao (раскрыть)
сегодня в 12:10
Исак топ трансфер и это точно не транжирство
Makao
Makao
сегодня в 11:44
Когда Ньюкасл перешёл в руки шейхов, я думал, что будут знатно закупаться. То есть с умом. Пока что я вижу только откровенное транжирство. Повезёт, если все эти приобретения выстрелят. Но по факту сливают огромные суммы на весьма и весьма призрачный потенциал.
3ton
3ton
сегодня в 11:42
Але!!! Барселона!!!
Можно скинуть балласт в Ньюкасл и быстро и за дорого
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 11:31
Аякс словно базар а не клуб, покупай что есть и налетай
ДСА
ДСА
сегодня в 11:11
Похоже все деньги мира у англичан и ПСЖ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 11:04
... и это только начало!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:02
    SHEARER
    SHEARER
    сегодня в 11:02
    Ничего не слышал и не знаю об этом футболисте.
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:47
    Хорошая цена
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 10:43
    Аякс умеет делать деньги!
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