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Кокорин может продолжить карьеру в клубе из чемпионата Кипра

сегодня, 12:50

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Арисе» из чемпионата Кипра.

Речь идет об аренде игрока. Однако этот переход может не состояться из-за зарплаты россиянина. По этой причине отпали варианты с «Торпедо» и «Пари НН». Желающие подписать Кокорина не могут договориться с клубом из Флоренции по поводу пропорций выплаты зарплаты игроку. Действующее соглашение Кокорина с «фиалками» действует до лета 2024 года.

Ранее появились слухи о возможном расторжении контракта Кокорина с «Фиорентиной».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:07
Во Флоренции отдыхал, теперь на Кипре будет отдыхать....там тепло, да и русских и русскоязычных много!)
32united
32united ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 14:37
Аххахахаха Согласен!!! Это вам не Кембриджи и Йели заканчивать.
monah-10
monah-10 ответ 32united (раскрыть)
сегодня в 14:34, ред.
У него институт Бутырка, за плечами, это вам не Оксфорд, вот где учат легально делать деньги из воздуха.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:18
Вот это Саня замутил... все равно где сидеть на лавочке, главное чтобы капало на счет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:17
Когда от своего не откажется.
32united
32united
сегодня в 13:14
Кокорину нужно открыть бизнесс-треннинг "Как ничего не делать и зарабатывать деньги". Успех такого предприятия гарантирован.
старина
старина
сегодня в 13:00
Контрсанкции киприотам
STVA 1
STVA 1 ответ zk68sxt4j6gh (раскрыть)
сегодня в 12:59
Главное здоровье и табуретки))
zk68sxt4j6gh
zk68sxt4j6gh
сегодня в 12:52
с курорта на курорт, молодца...
Брулин
Брулин
сегодня в 12:52
Бальде взял 9-й номер в «Спартаке». Кокорин и Понсе ранее выступали под ним
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