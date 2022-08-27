Кокорин может продолжить карьеру в клубе из чемпионата Кипра

1661593851

сегодня, 12:50

Нападающий «Фиорентины» может продолжить карьеру в «Арисе» из чемпионата Кипра.

Речь идет об аренде игрока. Однако этот переход может не состояться из-за зарплаты россиянина. По этой причине отпали варианты с «Торпедо» и «Пари НН». Желающие подписать Кокорина не могут договориться с клубом из Флоренции по поводу пропорций выплаты зарплаты игроку. Действующее соглашение Кокорина с «фиалками» действует до лета 2024 года.

Ранее появились слухи о возможном расторжении контракта Кокорина с «Фиорентиной».