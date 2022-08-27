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Селюк: «Захаряну рано ехать в „Челси“»

сегодня, 17:16

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Безусловно, чемпионат Англии лакомый кусочек для любого футболиста, но мы видим что Никола Влашич перешeл в «Вест Хэм», а сейчас уже играет в «Торино». Томас Тухель – очень хороший тренер, но АПЛ силовой турнир, а Захарян не силовой игрок. Я знаю точно, что интерес к Захаряну из Англии есть. Может быть, чуть-чуть рановато ему туда уезжать.

В молодом возрасте игроки, которые переходили в «Челси», обычно играли в U21, U23. После этого им тяжело было собраться и пойти в другой клуб. Захарян должен сам решать, чтобы потом не думал, что он упустил возможность. У него такой возраст, что ему важно играть. У него будут предложения и через год, но он должен переходить как боевая единица, а не сидеть на скамейке.

С одной стороны, это престижно, шикарно и очень хорошо. Супер, что у него есть предложение, но надо дважды подумать. Арсен может пойти, попробовать свои силы, потом в случае чего, может вернуться. Я думаю, ему ещe рановато.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 17:26
В аренду отдадут . Скорее это провокация.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:18
Как потом поздно не было бы!
Гость
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