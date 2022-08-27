Дзагоев намерен продолжить карьеру в Европе

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов порассуждал о трансферах клуба.
Про Дзюбу ничего не слышал. Дзагоев — да. С ним разговаривали, но не я, Алан приезжал на игру, но потом сделал выбор — дал понять, что уедет в Европу.
Что мы обсуждаем? Дзюба, как писали, уехал в Турцию за полтора миллиона евро в год. Я был бы счастлив, если бы Артем играл у нас. Но какой смысл обсуждать то, что невозможно?
Жирков тоже думал, что еще поиграет, однако годы берут своё.
Жирков тоже думал, что еще поиграет, однако годы берут своё.
Грешно смеяться над старым больным человеком (Дзагоев).
Грешно смеяться над старым больным человеком (Дзагоев).