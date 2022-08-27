Дзагоев намерен продолжить карьеру в Европе

Бывший наставник «Урала» порассуждал о трансферах клуба.

Про Дзюбу ничего не слышал. Дзагоев — да. С ним разговаривали, но не я, Алан приезжал на игру, но потом сделал выбор — дал понять, что уедет в Европу.

Что мы обсуждаем? Дзюба, как писали, уехал в Турцию за полтора миллиона евро в год. Я был бы счастлив, если бы Артем играл у нас. Но какой смысл обсуждать то, что невозможно?