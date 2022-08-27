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Дзагоев намерен продолжить карьеру в Европе

сегодня, 12:16

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов порассуждал о трансферах клуба.

Про Дзюбу ничего не слышал. Дзагоев — да. С ним разговаривали, но не я, Алан приезжал на игру, но потом сделал выбор — дал понять, что уедет в Европу.

Что мы обсуждаем? Дзюба, как писали, уехал в Турцию за полтора миллиона евро в год. Я был бы счастлив, если бы Артем играл у нас. Но какой смысл обсуждать то, что невозможно?

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:37
Где-где? В Попе??? Возможно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:58
Уже поздновато, раньше надо было
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:38
Посмотрим, не долго осталось ждать.
makkie
makkie
сегодня в 12:34
С таким здоровьем Дзагоеву пора уже карьеру заканчивать.
Жирков тоже думал, что еще поиграет, однако годы берут своё.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:28
Свежий анекдот от Шалимова.
Грешно смеяться над старым больным человеком (Дзагоев).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:26
Алан, легенда ЦСКА но ему сложно будет где то продолжить карьеру, если бы не его травмы он мог принсти пользу и нам.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:18
При всем уважении а в какую европу уедет Алан?
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