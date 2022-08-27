«Динамо» интересуется Норманном

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сегодня, 20:18

«Динамо» интересуется полузащитником «Ростова» . При этом норвежец не хотел возвращаться в Россию и играть за «Ростов» и поэтому перешёл в «Лечче» в аренду. Он склоняется к постоянному переходу в «Андерлехт».

Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.