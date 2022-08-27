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«Динамо» интересуется Норманном

сегодня, 20:18

«Динамо» интересуется полузащитником «Ростова» Маттиасом Норманом. При этом норвежец не хотел возвращаться в Россию и играть за «Ростов» и поэтому перешёл в «Лечче» в аренду. Он склоняется к постоянному переходу в «Андерлехт».

Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

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sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:26
Это понятно!Но он то открыто заявляет! Я понимаю когда в том же Зените предложили и ребятки дружно подписали без особых ворчаний! Но здесь то уже давно твердит!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:41
Возможно это ошибочный интерес..
drive45
drive45
сегодня в 21:39
Насильно мил не будешь. Норман открыто об этом заявяетСтранно, что кому то это не понятно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:24, ред.
"Интерес" в добротном денежном эквиваленте может нивелировать все "хотелки-нехотелки"...
Если б все футболисты играли лишь там где хотят...то Лиг просто не было...а тупо стояла бы очередь из игроков...в условный Реал или Ливерпуль....
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:05
Я тоже, никогда не понимал подобных вещей. Если человек не хочет играть в России, какой может быть к нему интерес.
Ев17
Ев17 ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 20:52
брали уже ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:40
Ищут замену Захаряну.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:20
Ну и зачем этО надо если не хочет(((
Boricku
Boricku
сегодня в 20:19
Лучше бы Сашка Кокорева взяли
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