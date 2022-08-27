«Динамо» интересуется Норманном

«Динамо» интересуется полузащитником «Ростова» Маттиасом Норманом. При этом норвежец не хотел возвращаться в Россию и играть за «Ростов» и поэтому перешёл в «Лечче» в аренду. Он склоняется к постоянному переходу в «Андерлехт».
Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
Если б все футболисты играли лишь там где хотят...то Лиг просто не было...а тупо стояла бы очередь из игроков...в условный Реал или Ливерпуль....
Если б все футболисты играли лишь там где хотят...то Лиг просто не было...а тупо стояла бы очередь из игроков...в условный Реал или Ливерпуль....