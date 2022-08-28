Хлусевич: «Будет приятно, если клубы из Крыма допустят во Вторую лигу»

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сегодня, 11:02

Полузащитник «Спартака» прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время может быть создана Лига Содружества.

Слышал, что создали Лигу Содружества — это хоть какой-то прогресс. Добавятся новые команды и игроки. Конечно, было бы приятно, если бы клубы из Крыма допустили хотя бы во Вторую лигу.