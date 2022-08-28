Хлусевич: «Будет приятно, если клубы из Крыма допустят во Вторую лигу»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время может быть создана Лига Содружества.
Слышал, что создали Лигу Содружества — это хоть какой-то прогресс. Добавятся новые команды и игроки.
Конечно, было бы приятно, если бы клубы из Крыма допустили хотя бы во Вторую лигу.
Футбольные клубы Республики Крым и Севастополя могут быть приняты в Первую лигу после прохождения ими условий лицензирования. Кроме того, может быть создана Лига Содружества для команд из ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также Республики Крым и города Севастополь.