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Хлусевич: «Будет приятно, если клубы из Крыма допустят во Вторую лигу»

сегодня, 11:02

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время может быть создана Лига Содружества.

Слышал, что создали Лигу Содружества — это хоть какой-то прогресс. Добавятся новые команды и игроки.

Конечно, было бы приятно, если бы клубы из Крыма допустили хотя бы во Вторую лигу.

Футбольные клубы Республики Крым и Севастополя могут быть приняты в Первую лигу после прохождения ими условий лицензирования. Кроме того, может быть создана Лига Содружества для команд из ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также Республики Крым и города Севастополь.

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