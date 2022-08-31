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В ЦСКА рассказали, почему «Вест Хэм» ещё не заплатил 9 млн евро за Влашича

сегодня, 22:45

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему «Вест Хэм» просрочил выплаты по трансферу полузащитника Николы Влашича.

Они говорят, что ФИФА разрешила сейчас приостанавливать платежи и резервировать на счета в своей федерации — они этим правом воспользовались. Но ФИФА не говорила, что только так и не иначе. Мы специально уточняли. Есть разные способы выполнения финансовых обязательств. Просто одна из опций в безвыходной ситуации действительно такая. Но, к сожалению, здесь не было попыток использовать другие — сразу такое категоричное решение.

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