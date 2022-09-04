Кавазашвили: «Скоро Тедеско будет умолять, чтобы его вернули в „Спартак“»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о работе главного тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско, который ранее возглавлял «красно-белых».
В жизни все возвращается бумерангом. Тедеско поступил как убл*док, когда поддержал отстранение российских клубов от еврокубков. Это показало его человеческие качества. Болельщики с таким теплом его проводили, а он наплевал на них.
А теперь Тедеско показал худший старт в истории «Лейпцига». Очевидно, он не самый сильный тренер. Скоро Тедеско выгонят из «Лейпцига», и он будет умолять, чтобы его взяли обратно в «Спартак».
В нынешнем сезоне «Лейпциг» выиграл лишь один из пяти матчей в Бундеслиге. «Быки» идут на 11-м месте.