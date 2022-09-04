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Кавазашвили: «Скоро Тедеско будет умолять, чтобы его вернули в „Спартак“»

вчера, 11:04

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о работе главного тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско, который ранее возглавлял «красно-белых».

В жизни все возвращается бумерангом. Тедеско поступил как убл*док, когда поддержал отстранение российских клубов от еврокубков. Это показало его человеческие качества. Болельщики с таким теплом его проводили, а он наплевал на них.

А теперь Тедеско показал худший старт в истории «Лейпцига». Очевидно, он не самый сильный тренер. Скоро Тедеско выгонят из «Лейпцига», и он будет умолять, чтобы его взяли обратно в «Спартак».

В нынешнем сезоне «Лейпциг» выиграл лишь один из пяти матчей в Бундеслиге. «Быки» идут на 11-м месте.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:08
Типичные суждения человека с одной извилиной.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 15:39, ред.
С чем связанно отстранение российских клубов все знают так что убл*док в этой ситуации Кавазашвили ! Дожил до своих лет а корректно излагать свои мысли не научился.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:33
Уважаемый маразматик ! Он не на болельщиков наплевал ,а на таких вот как вы и вам подобным ,которые его ,образно говоря ,затюкали своим застарелым маразмом . Поэтому и свалил ,и правильно сделал ! Теперь его никакими газом и нефтью в Россию не заманишь .
112910415
112910415
вчера в 14:40
Анзор избыточно горяч ! )
Брулин
Брулин
вчера в 14:34
Да, не будет он в Спартак проситься. Найдет другую работу. А Кавазашвили опять ляпнул непонятно что.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:11
С анзориком всё плохо, причём всё хуже и хуже, жаль.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:00
Это хорошо. Когда начинают петь хвалебные песни Спартаку, он проваливается.))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 12:51
Ну Каррера же уже устал намекать о том, как он будет рад вернуться в Спартак )))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:26
Я бы не стал так утверждать, на Спартаке жизнь не заканчивается
Loko57
Loko57
вчера в 11:54
Никто особо к нам не рвется, не надо обольщаться!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 11:53
Ох и Анзор!) Мечтает что Тедеско его будет умолять?!))) аха ха ха)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:17
А его разве еще не выгнали из Лейпцига ?
Союзник противников
Союзник противников ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 11:15
КАк видишь,даже Анзор рассказал,как ценят Тедеску в "Спартаке" до сих пор.Если даже на СОККЕРЕ побегать по веткам,то из всех спартачей процентов 80 мечтают о его возвращении.Это я забегаю вперёд-когда провалится Абаскаль.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:13
Этого не будет,ибо Зарема так заполнила карманы своего любимца,что ему вообще можно больше не трудиться до конца дней своих.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:11
Да 3@р,эта 75 нужна,которая поддерживала санкции,против нашей страны!!!
Гость
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