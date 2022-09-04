Зазулин: «Если „Спартак“ включит скорости, у „Зенита“ будут проблемы»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Хотелось бы, чтобы матч получился ярким, все мы хотим зрелища. А еще хочется, чтобы победы «Зенита» добывались в серьезной борьбе. Если «Спартак» в этом матче будет включать скорости, то у петербуржцев будут проблемы, потому что два центральных защитника – Ловрен и Родригао – не очень быстрые. И если тот же Сутормин будет играть справа – он тоже не быстрый. Но, может, Караваев выйдет – он побыстрее. В то же время, у «Зенита» есть игроки, которые на голову качественнее, чем у соперника – тот же Клаудинью, Вендел.