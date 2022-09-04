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Зазулин: «Если „Спартак“ включит скорости, у „Зенита“ будут проблемы»

вчера, 09:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Хотелось бы, чтобы матч получился ярким, все мы хотим зрелища. А еще хочется, чтобы победы «Зенита» добывались в серьезной борьбе. Если «Спартак» в этом матче будет включать скорости, то у петербуржцев будут проблемы, потому что два центральных защитника – Ловрен и Родригао – не очень быстрые. И если тот же Сутормин будет играть справа – он тоже не быстрый. Но, может, Караваев выйдет – он побыстрее. В то же время, у «Зенита» есть игроки, которые на голову качественнее, чем у соперника – тот же Клаудинью, Вендел.

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Все комментарии
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 18:51
У Спартака шансы есть, но для этого надо не скорости включать, а строгую дисциплину, самоотдачу и элемент везения, понятно, что индивидуально Зенит на голову выше, но порядок бьет класс, тем более ничья в гостях в начале сезона тоже не смертельно для Зенита. Короче, ждем игру, будем посмотреть, Зениту удачи.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:21
Главное Дельфину нырять, а то без шансов для Спартака
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 12:14
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:13
    Макс, я сегодня с тобой в одной лодке, хочешь верь а хочешь нет, несмотря на то, что нас устроит ничья но есть огромное желание поставить газпром на место а зенитовцев заставить изучить историю зенита.
    Izmar
    Izmar
    вчера в 11:34
    У спартака одна скорость - задняя.
    YVG
    YVG
    вчера в 11:29
    Если Зенит включит скорости, то 10-0 обеспечено.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:10
    Главное, чтобы свистун не оштрафовал за превышение
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 11:01
    Как же это неискренне и фальшиво.
    Болей лучше за цска, а мы сами за себя поболеем ))
    Gahi
    Gahi
    вчера в 10:57, ред.
    Команда "Зенит" это серьёзный соперник для всех на сегодняшний день. Какие бы скорости не сторались включить футболисты "Спартака", но самым главным аргументом для победы в этой игре будет реализация моментов. Которые несомненно будут возникать во время игры, но их ещё нужно уметь довести до логического конца, то есть забивать голы. Каждый промох и загубленная атака перечеркнёт все старания команды, чтобы добиться положительного результата. Поэтому каждому футболисту хозяев поля нужно ответственно подойти к этому матчу и команде в целом, чтобы постараться удивить своих гостей организованной игрой с наименьшими ошибками. Удачи
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 10:55
    С чего такая любовь ? Как в анекдоте про Буратино : от такой любви вся П. в занозах !!! ))))))))
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:23
    НЕ стели соломку.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:22
    Вообщем и зенит может включить скорость. В целом желаю спартаку победы, впервые за сознательную жизнь.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:19
    Молодец Зазулин...
    Ничто так не ждёт Семак как "включение скорости Спартаком"....
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 10:18
    У "Зенита" по любому будут проблемы.
    makkie
    makkie
    вчера в 10:12
    Очень хочется, чтобы Спартак подошёл к матчу со всей ответственностью.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 10:03
    Дождёмся вечера и всё увидим
    Гость
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