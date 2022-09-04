Лещук: «Включили Захаряну песню „Я уеду жить в Лондон“»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как в московском клубе шутили над полузащитником Арсеном Захаряном относительно слухов об интересе со стороны «Челси».
Как подкалывали Захаряна? Включили песню «Я уеду жить в Лондон».
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как в московском клубе шутили над полузащитником Арсеном Захаряном относительно слухов об интересе со стороны «Челси».
Как подкалывали Захаряна? Включили песню «Я уеду жить в Лондон».
А он им в ответ :
"Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную
И на Тенистой улице я постою в тени"
А он им в ответ :
"Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную
И на Тенистой улице я постою в тени"