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Лещук: «Включили Захаряну песню „Я уеду жить в Лондон“»

вчера, 10:35

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как в московском клубе шутили над полузащитником Арсеном Захаряном относительно слухов об интересе со стороны «Челси».

Как подкалывали Захаряна? Включили песню «Я уеду жить в Лондон».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:48
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:39
Лещук: «Включили Захаряну песню „Я уеду жить в Лондон“»

А он им в ответ :
"Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную
И на Тенистой улице я постою в тени"
Роман Федосеев
Роман Федосеев
вчера в 10:43
Спасибо
c3xzgv43uz7q
c3xzgv43uz7q
вчера в 10:40
На другое просто мозгов нет
David Young
David Young ответ Роман Федосеев (раскрыть)
вчера в 10:40
Здравствуйте. В правилах про участвующие турниры есть:

"Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала каждого матча национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ, Лига Наций), а открываются через четыре часа после начала матча."
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=89

Также рекомендуем ориентироваться по разделу Матчи - https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=89

Важный момент - "За матчи, начинающиеся с 19.01 по 23.59 последнего дня месяца очки не начисляются."
Террпсихора
Террпсихора ответ Роман Федосеев (раскрыть)
вчера в 10:38
Нет
Гость
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