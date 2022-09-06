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Кавазашвили: «Надо разобрать судейский беспредел и наказать виновных»

сегодня, 12:05
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Анзор Кавазашвили считает, что судейство в матче восьмого тура Российской премьер‑лиги между «Торпедо» и «Ростовом» было некачественным и требует разбирательства.

«Ростов» победил 1:0 благодаря голу с пенальти в компенсированное время. Арбитр дважды заставил перебивать пенальти, которые отбивал вратарь «Торпедо», так как он выходил из ворот.

Мне очень жаль «Торпедо». Если команду убивают в самом зародыше, когда она еще ни одного матч не выиграла, еще и душат — это ужасно. «Торпедо» должен подавать огромный протест в Российский футбольный союз для того, чтобы этот вопрос разобрали и наказали виновных, чтобы дальше повадно не было. Три раза давали бить пенальти… Это всё зависит от хамства главного судьи. Надо разобрать судейский беспредел в обязательном порядке!

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:15
А в чём не прав судья, в чём его хамство? В том, что он заставил вратаря соблюдать правила игры?
ДСА
ДСА
сегодня в 14:04
Уже сколько раз об этом говорили и всё бестолку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:17
Анзорик снова слышал звон и не знает где он.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:16
Всё смешал в кучу Анзор. В то то и дело,что одно спорное решение повлекло за собой череду справедливых,предусмотренных Правилами,но не воспринимаемых как законные.Тем более,что четвёртый раз надо было пробивать.Но тогда бы кого-нибудь прибили,и судья дрогнул.А надо было до конца быть последовательным,по известному принципу : Пусть рухнет весь мир,но торжествует закон. Но пёсик знал,чьё мясо съел...
shlomo
shlomo
сегодня в 12:07
Непонятки в этом матче были
Гость
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