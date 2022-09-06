Кавазашвили: «Надо разобрать судейский беспредел и наказать виновных»

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сегодня, 12:05

Анзор Кавазашвили считает, что судейство в матче восьмого тура Российской премьер‑лиги между «Торпедо» и «Ростовом» было некачественным и требует разбирательства.

«Ростов» победил 1:0 благодаря голу с пенальти в компенсированное время. Арбитр дважды заставил перебивать пенальти, которые отбивал вратарь «Торпедо», так как он выходил из ворот.