Кавазашвили: «Надо разобрать судейский беспредел и наказать виновных»

Анзор Кавазашвили считает, что судейство в матче восьмого тура Российской премьер‑лиги между «Торпедо» и «Ростовом» было некачественным и требует разбирательства.
«Ростов» победил 1:0 благодаря голу с пенальти в компенсированное время. Арбитр дважды заставил перебивать пенальти, которые отбивал вратарь «Торпедо», так как он выходил из ворот.
Мне очень жаль «Торпедо». Если команду убивают в самом зародыше, когда она еще ни одного матч не выиграла, еще и душат — это ужасно. «Торпедо» должен подавать огромный протест в Российский футбольный союз для того, чтобы этот вопрос разобрали и наказали виновных, чтобы дальше повадно не было. Три раза давали бить пенальти… Это всё зависит от хамства главного судьи. Надо разобрать судейский беспредел в обязательном порядке!