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Агент Фернандеса: «Думаю, Паоло останется в „Волосе“»

сегодня, 13:05

Альберт Ботинес, агент футболиста «Волоса» Паоло Фернандеса, рассказал о планах своего клиента.

Нет шансов, что Паоло перейдет в «Ахмат». В «Спартак» он также не переходит. Думаю, Паоло останется в «Волосе».

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makkie
makkie
сегодня в 13:15
Откуда такая принципиальность у "Волоса"?
Не иначе какой-нибудь греческий Гинер в позу встал.
Гость
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