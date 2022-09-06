Агент Фернандеса: «Думаю, Паоло останется в „Волосе“»

Альберт Ботинес, агент футболиста «Волоса» Паоло Фернандеса, рассказал о планах своего клиента.
Нет шансов, что Паоло перейдет в «Ахмат». В «Спартак» он также не переходит. Думаю, Паоло останется в «Волосе».
Альберт Ботинес, агент футболиста «Волоса» Паоло Фернандеса, рассказал о планах своего клиента.
Нет шансов, что Паоло перейдет в «Ахмат». В «Спартак» он также не переходит. Думаю, Паоло останется в «Волосе».
Не иначе какой-нибудь греческий Гинер в позу встал.
Не иначе какой-нибудь греческий Гинер в позу встал.