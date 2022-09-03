«Спартак» возьмется мстить «Зениту» за Суперкубок. Максимум, на что стоит надеяться – ничья

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вчера, 23:13

Но поединок будет ярчайший.

В воскресенье Гильермо Абасклю и «Спартаку» предстоит главный экзамен – проверка «Зенитом». Любые разговоры о значительном прогрессе и привлекательной концепции потеряют смысл, если красно-белые не окажут достойного сопротивления. Предсказать результат поединка непросто – по большей части потому, что этот прогноз убьет любую интригу в Российской Премьер-лиге.

Полезно узнать о «Спартаке»:

- Аккурат к матчу с питерцами «Спартак» подписал форварда Кейта Бальде. Сенегалец успел поиграть в «Лацио» и «Монако», и на бумаге смотрится однозначным усилением. Загвоздка в другом – Абаскаль выпускает на поле тех, кто адаптировался к его требованиям и отвечает концепции. Если кто-то теряется на поле по ходу матча, испанец без замедлений его заменяет. Вероятнее всего, Бальде в деле увидеть не получится – ему только предстоит влиться в коллектив, что отмечает сам тренер:

«Он [Бальде] начнет играть, когда будет готов. Когда вольется в коллектив, адаптируется и решит все бюрократические моменты. Разумеется, этот трансфер был согласован со мной. Мы его обсудили. Оно обусловлено желанием заменить выбывшего Виктора Мозеса. Мы можем укомплектовать наш состав с ромбом в центре поля. Бальде — опытный игрок. Он универсал: может сыграть слева, справа, в центре».

- К поединку 8-го тура «Спартак» подходит с отличными результатами. Не понадобилось время на раскачку с новым наставником. Красно-белые сделали выводы из игр за Суперкубок и первого тура РПЛ . Москвичи резво развивают атаки, активно задействуют опорника и вратаря, если надо перевести мяч на противоположный фланг. На финальной трети в центр чаще смещается Промес, а Соболев стал исполнять роль диспетчера.

- Неявная проблема «Спартака» — надежность Умярова. Наиль стал чаще ошибаться, что для опорного полузащитника — большой минус. Победный гол Тюкавина вышел из глупейшей ошибки Наиля. «Зенит» такие оплошности тоже не прощает.

- Впечатление от игры полузащиты команды Абаскаля выправляют Роман Зобнин и Крис Мартинс. Два «бокс-ту-бокс» проделывают огромный объем работы. Этот факт тем интересней, что игрок из Люксембурга в первых своих матчах под руководством Абаскаля совсем не убедил – вываливался из общего темпа и был инородным телом. Зато со временем набрал форму и теперь вновь надежен. Зобнин на свой уровень вышел уже в первых турах, а недавно у Романа и вовсе прорезался отличный дальний удар. Случайность это или закономерность, покажет время.

- Сложностей с выбором состава добавляет болезнь Селихова – о ней Гильермо Абаскаль обмолвился 30 августа. Нет уверенности, что он будет защищать ворота «Спартака» в матче с «Зенитом».

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-1-2): Максименко – Хлусевич, Джикия, Чернов, Денисов – Зобнин, Литвинов, Мартинс – Игнатов – Промес, Соболев

Полезно узнать о «Зените»:

- Подопечные Сергея Семака подозрительно долго позволяли оппонентам перехватывать лидерство в Российской Премьер-лиге. Сине-бело-голубые вышли на первое место после третьего тура, потом неожиданно отдали 1 балл «Ахмату» и лишь с 6-го тура сохраняют первую строчку. При этом вторым в первенстве идет как раз «Спартак» — в случае неудачи «Зенит» снова откатится на 2-3 места.

- Семаку два матча к ряду приходилось вскрывать глубокую оборону соперника – речь о поединках с «Торпедо» и «Уралом». Команда Виктора Гончаренко вышла со схемой 3-5-2, при этом латерали максимально плотно играли по сопернику, спускались на свою половину. Выбираться из-под давления пыталось помочь трио Кузяев-Барриос-Вендел. К слову, в обоих случаях питерцы в конце концов дожимали оппонента и брали 3 очка.

- Есть вероятность, что в матче сыграет Клаудиньо, его агент сообщил, что бразилец готов выйти на поле:

«Вчера общался с Клаудиньо. Он в хорошем состоянии и готов сыграть со „Спартаком“»

- Продолжается соперничество Кассьерры и Сергеева. Колумбиец расчехлил-таки пушку, но сделал это в кубковом матче. В Премьер-лиге Матео за «Зенит» еще не забивал. Иван периодически выходит на поле с замены, но даже так умудряется поразить ворота соперника. Семак дает Кассьерре чуть больше игрового времени – это можно объяснить желанием адаптировать форварда к команде.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Одоевский – Сантос, Родригао, Ловрен, Караваев – Клаудиньо, Барриос, Вендел – Мостовой, Сергеев, Малком.

Полезно узнать о противостоянии:

- Статистика говорит против «Спартака» Отнимали красно-белые у питерцев очки недавно – минувшей весной. Но последняя победа москвичей в официальном матче датируется 27 ноября 2017 года. Еще под руководством Массимо Карреры «Спартак» «всухую» переиграл «Зенит» — 3:0.

- «Сухая» победа команды Семака над красно-белыми в Суперкубке (4:0) – первая за почти два года истории личных встреч. В пяти предыдущих поединках столичный коллектив систематически один раз огорчал вратаря соперника.

Прогноз Soccer.ru: Победа «Спартака» стала бы праздником для интриги в чемпионате. Но мы не следуем эмоциям, а анализируем расклады. Подопечные Гильермо Абаскаля не обладают настолько же цельным составом без видимых изъянов. При этом сильная сторона питерцев – слабость москвичей. Речь о диагональных переводах. «Ромб» с таким способом продвижения мяча не справляется. Но за счет отдачи и фактора домашнего поля «Спартак» отберет очки – в Москве будет результативная ничья.