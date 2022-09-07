Поттеру дали согласие на ведение переговоров с «Челси»

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вчера, 15:30

Главному тренеру «Брайтона» разрешили вести переговоры с «Челси».

Напомним, лондонский клуб уволил с поста наставника команды. Помимо этого, «синие» также обсудят данный вопрос с бывшим рулевым «Реала» Зинедином Зиданом и экс-наставником ПСЖ Маурисио Почеттино.

Для того чтобы назначить Поттера на пост главного тренера, «Челси» будет вынужден выплатить «Брайтону» 10 миллионов фунтов в качестве компенсации.