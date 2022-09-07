Поттеру дали согласие на ведение переговоров с «Челси»

Главному тренеру «Брайтона» Грэму Поттеру разрешили вести переговоры с «Челси».
Напомним, лондонский клуб уволил Томаса Тухеля с поста наставника команды. Помимо этого, «синие» также обсудят данный вопрос с бывшим рулевым «Реала» Зинедином Зиданом и экс-наставником ПСЖ Маурисио Почеттино.
Для того чтобы назначить Поттера на пост главного тренера, «Челси» будет вынужден выплатить «Брайтону» 10 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Ливерпулю тоже было сложно с чайками, вроде Ливерпуль был фаворитом, но какую-то брешь в обороне чайки находили и сами оборонялись хорошо.
Ливерпулю тоже было сложно с чайками, вроде Ливерпуль был фаворитом, но какую-то брешь в обороне чайки находили и сами оборонялись хорошо.
Получится ли у него в Челси, сказать сложно, там давления больше, требования выше да и ни кто не даст 2 или 3 чезона на построение команды, а в Брайтоне у него было и время и доверие. Вообщем поглядим, вариант хороший, только Брайтон скорее всего без него посыпется....
Получится ли у него в Челси, сказать сложно, там давления больше, требования выше да и ни кто не даст 2 или 3 чезона на построение команды, а в Брайтоне у него было и время и доверие. Вообщем поглядим, вариант хороший, только Брайтон скорее всего без него посыпется....