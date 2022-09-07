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Поттеру дали согласие на ведение переговоров с «Челси»

вчера, 15:30

Главному тренеру «Брайтона» Грэму Поттеру разрешили вести переговоры с «Челси».

Напомним, лондонский клуб уволил Томаса Тухеля с поста наставника команды. Помимо этого, «синие» также обсудят данный вопрос с бывшим рулевым «Реала» Зинедином Зиданом и экс-наставником ПСЖ Маурисио Почеттино.

Для того чтобы назначить Поттера на пост главного тренера, «Челси» будет вынужден выплатить «Брайтону» 10 миллионов фунтов в качестве компенсации.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:09
Следующий-Гарри Поттер.
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:41
Интересно будет посмотреть в Челси на Поттера.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 18:34
Посмотрим до чего договорятся
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 18:07
Поперло "Потных Гарри" закупать пачками (не в обиду персофанам), он даже ни разу не негр!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:21
Тот Брайтон которым многие сейчас восхищаются, выстроил именно Поттер. Он принял чаек в сезоне 19/20 и постепенно сделал из них настоящую команду. Команда без громких имен, но с отличным характером. Перед прошлым сезоном чайки лишились двух основных защитников,но не лишились качества игры. Перед этим сезоном продали основного опорника Биссуму и левого защитника Кукурелью и потери этих игроков так же остались незамеченными, т.к Брайтон уверенно идет в верхней части турнирной таблици! Это говорит об отличной работе тренера!
Получится ли у него в Челси, сказать сложно, там давления больше, требования выше да и ни кто не даст 2 или 3 чезона на построение команды, а в Брайтоне у него было и время и доверие. Вообщем поглядим, вариант хороший, только Брайтон скорее всего без него посыпется....
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:16
Поттер скорее всего не создает, он адаптируется от матча к матчу, от соперника до соперника. Его стиль нельзя разобрать уже сколько сезонов Брайтон играет как угодно и даже сейчас он забрал очки у МЮ и кажется так будет постоянно с топами. Поттер как капкан который можно поставить где угодно. Поэтому тут адаптации и построения не будет он будет тактически готовить команду к матчам. И скорее всего Челси этого не хватает.
Ливерпулю тоже было сложно с чайками, вроде Ливерпуль был фаворитом, но какую-то брешь в обороне чайки находили и сами оборонялись хорошо.
311
311
вчера в 17:10
Как бы Челси в Брайтон не превратился такими заменами
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:09, ред.
Чайки могут поплыть без Поттера, все таки состав у них уровня Борнмута или Уотфорда. Хотя смотря кто Брайтон возглавит и сможет удержать в АПЛ. Нужно пригласить тренера который смог бы их удержать в АПЛ.
А с таким составом как у Челси Поттер сможет брать очки у топов.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:22
Один из лучших кандидатов.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:01
Анонс Г. Поттера в Челси.

Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:40
Мне, скорее, жаль, что мы потеряем самобытный "Брайтон", потому что в Поттере я уверен, более того, у него уже были серьёзные предложения, от которых он отказывался, поэтому не только владельцы "Челси" хотели его заполучить.
протон
протон
вчера в 15:37
Поттер хороший тренер, его даже все Англичане хотят, чтобы он возглавил сборную, да и создал симпатичный Брайтон

НО. Он никогда не тренировал клуб такого уровня, а уровень давления тут совершенно другой и будет ли время у него - чтобы что-то создать - это очень важный вопрос. Он этот Брайтон достаточно долго создавал.

Вполне себе, что не попадание в четверку - это будет увольнение.

Ну и никаких крупных трофеев у него нет, поэтому тоже интересно будет как он с раздевалкой сможет справиться. У Челси хватает прим.

Но, конечно - это самое логичное подписание, потому что у Челси состав на 3 защитников и брать Почеттин и Зиданов, которые никогда в такое не играли - было бы просто нелогично.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:31
Челси просто деградирует
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