Зидан и Почеттино могут возглавить «Челси»

«Челси» ищет нового главного тренера в связи с увольнением Томаса Тухеля.
Наставником «синих» может стать рулевой «Брайтона» Грэм Поттер. В ближайшее время клубы приступят к обсуждению. Помимо этого, лондонцы общаются с бывшим наставником «Реала» Зинедином Зиданом и экс-тренером ПСЖ Маурисио Почеттино. Оба специалиста сейчас находятся без работы.
Почеттино-это тоже такая ставка на авось. Довольно добротный тренер, с хорошей мыслью, но все-таки достаточно слабо держит раздевалку, что может сказаться, хотя, конечно звёзд уровня Мбаппе и Месси в Челси нет.
Ну а Зидан-это такая недосягаемая величина. По слухам, не хочет в Англию и ждёт провала Дешама, чтобы стать у руля сборной и сотворить очередную сказку.
Все три варианта интересные. Идеальный-Зидан, любопытный-Поттер, сомнительный-Поч.
Посмотрим за развитием событий.
Почеттино-это тоже такая ставка на авось. Довольно добротный тренер, с хорошей мыслью, но все-таки достаточно слабо держит раздевалку, что может сказаться, хотя, конечно звёзд уровня Мбаппе и Месси в Челси нет.
Ну а Зидан-это такая недосягаемая величина. По слухам, не хочет в Англию и ждёт провала Дешама, чтобы стать у руля сборной и сотворить очередную сказку.
Все три варианта интересные. Идеальный-Зидан, любопытный-Поттер, сомнительный-Поч.
Посмотрим за развитием событий.
Тухель остановился достигнув той же однообразности в игре. Как раз Поттер сейчас и в целом подходящий вариант.
Тухель остановился достигнув той же однообразности в игре. Как раз Поттер сейчас и в целом подходящий вариант.