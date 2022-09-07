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Зидан и Почеттино могут возглавить «Челси»

вчера, 13:56

«Челси» ищет нового главного тренера в связи с увольнением Томаса Тухеля.

Наставником «синих» может стать рулевой «Брайтона» Грэм Поттер. В ближайшее время клубы приступят к обсуждению. Помимо этого, лондонцы общаются с бывшим наставником «Реала» Зинедином Зиданом и экс-тренером ПСЖ Маурисио Почеттино. Оба специалиста сейчас находятся без работы.

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Все комментарии
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:13, ред.
Поттер - риск. Он никогда не работал под таким прессингом и с игроками высокого уровня. Интересно посмотреть, но... да и в любом случае, ему дадут что есть, от чего ему будет ещё сложнее.
Почеттино - хороший тренер, но слабохарактерный, насколько я видел, он не смог совладать со звёздами ПСЖ (что кстати отлично сумел сделать Тухель, только при нём ПСЖ были бойцами). Он не потянет, туда-сюда и уволят.
Зидан... он хорошо умеет работать со звёздами, как он показал в Реале, может сплотить команду, но... в нынешнем Челси, мне кажется, у него не получится, звёзд почти нет, Модричей и Бенземов вообще нет.
adrianes
adrianes
вчера в 17:38
Юран вроде тоже пока свободен.
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 17:31
Опять же "могут-не могут"... Пусть вон с США спеца своего выдвинет (вряд ли такой вообще имеется).
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:20
Ка кне странно но наиболее правдоподобной версией среди троих озвученных выглядит именно Г. Поттер.

Лучше бы Гарри был.
Но уже норм что не Г. Подтер.
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:09
К чему это?? Он и в ПСЖ не пошел. Значит французским тоже не владеет? С карьерой тренера всё? если в Испании после РМ никуда, а Лига1 не нравится???
Не обязательно владеть английским. Даже старики как Бьелса, Сарри справились нормально, за год спокойно заговорит если придет.
амурец
амурец
вчера в 17:08
Зидан конечно идеальный вариант для Челси, но не уверен что у Зидана есть такое желание
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 16:56
Зидан не владеет английским.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:53
Хозяин новый -методы старые: вспомним об увольнениях Моуриньо и Конте после чемпионских сезонов. Может, Абрамович присоветовал как поступают настоящие хозяева Челси в подобных ситуациях? Будет ли лучше? Вроде, приобретения были сделаны под Тухеля и его схему, теперь что, все на слом?
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:51
Поттер лучше учитывая его гибкость. Он не играет однообразно как Почеттино делая ставку только на фланги, что свойственно немецкому футболу. Почеттино мог бы в Лейпциг уйти, такой футбол там одобрят. Зидан однообразен в игре от обороны.
Тухель остановился достигнув той же однообразности в игре. Как раз Поттер сейчас и в целом подходящий вариант.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 16:44
Лучше взять Поттера. Многие скорее всего хотели бы увидеть на что способен Поттер в топ клубе. Учитывая ресурсы Брайтона чайки показывали добротный футбол.
Аспект
Аспект
вчера в 16:35
Оба-два сразу? )))
112910415
112910415
вчера в 15:54
Всё смешалось... Всё плохо
протон
протон
вчера в 15:46
Нобель Арустамян СРОЧНО

⚡️Официально. «Челси» не будет приглашать Александра Мостового на пост главного тренера.
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:40
После ухода Грановской и Абрамовича, даже Поттер с мётлами им не поможет.
Ибо американский бизнес проект Челси, мне сейчас напоминает басню Крылова , " Квартет " !)
Imrebellion
Imrebellion ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 14:39, ред.
Он после своих успехов видимо вообще не собирается рисковать своей репутацией. Даже в ПСЖ не пошел. Метит в сборную
Viduka
Viduka ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 14:34, ред.
Потому что уже предлагали, но он отказался, сославшись на плохое знание английского языка и нежелание супруги переезжать в Англию:)
shlomo
shlomo ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:30
Г. Поттера надо брать! Он их научит в квиддич играть, правда на мётлы придётся потратиться....:))))
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:27
Почему не пойдет?Для него порабоать в АПЛ да ещё с Челси,это вызов,а два остальных даром не нужны,особенно Почеттино.
shlomo
shlomo
вчера в 14:18
Поттер выглядит как такая авантюра, на которую даже хочется посмотреть, потому что футбол у него атакующий и вообще сильно прогрессирует за последние три года. Но все же авантюра...

Почеттино-это тоже такая ставка на авось. Довольно добротный тренер, с хорошей мыслью, но все-таки достаточно слабо держит раздевалку, что может сказаться, хотя, конечно звёзд уровня Мбаппе и Месси в Челси нет.

Ну а Зидан-это такая недосягаемая величина. По слухам, не хочет в Англию и ждёт провала Дешама, чтобы стать у руля сборной и сотворить очередную сказку.
Все три варианта интересные. Идеальный-Зидан, любопытный-Поттер, сомнительный-Поч.

Посмотрим за развитием событий.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:10
Покет после шпор? Да и не справился в ПСЖ.
А Зидан не прийдет, скорей всего. Ибо давно возглавил бы МЮ или ПСЖ
allemz
allemz ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:03
Он и не пойдет)
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:01
Почеттино и даром не нужен.
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