«Реал» объявил о характере травмы Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика». Пресс-служба «сливочных» объявила о характере повреждения француза.
После обследования Карима Бензема, проведенного медицинской службой «Реала», у него была диагностирована травма полусухожильной мышцы и растяжение четырехглавой мышцы правого бедра.
Сроки восстановления Бензема не сообщаются.
По сообщениям СМИ, француз пропустит оставшиеся матчи команды в сентябре. Карим должен вернуться в начале октября.
По сообщениям СМИ, француз пропустит оставшиеся матчи команды в сентябре. Карим должен вернуться в начале октября.
Скорейшего выздоровления обоим, если это возможно..
Скорейшего выздоровления обоим, если это возможно..