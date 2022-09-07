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«Реал» объявил о характере травмы Бензема

вчера, 17:37

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика». Пресс-служба «сливочных» объявила о характере повреждения француза.

После обследования Карима Бензема, проведенного медицинской службой «Реала», у него была диагностирована травма полусухожильной мышцы и растяжение четырехглавой мышцы правого бедра.

Сроки восстановления Бензема не сообщаются.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:21
Скорейшего выздоровления
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 19:43
Ну единственное что прям такое пропустит - так это игру с Матрасом,но я уверен что Реал и без него их втопчит
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 19:41
Официально: Медицинские тесты у Карима Бензема диагностировали травму полусухожильной мышцы и перегрузку четырехглавой мышцы правого бедра.

По сообщениям СМИ, француз пропустит оставшиеся матчи команды в сентябре. Карим должен вернуться в начале октября.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:33, ред.
Ну вот и шанс для Диаса заявить о себе: профильного центрфорварда, кроме него и Бенза, в РМ нет.
dok66
dok66
вчера в 19:30
Не очень приятная травма . Но не смертельная . Скорейшего выздоровления .
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:04
думаю на месяц выбыл
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:35
От 1 до 6 недель.
Nazi
Nazi
вчера в 18:31
Погба, теперь Бензема... Не везет сб. Франции в преддверии ЧМ..

Скорейшего выздоровления обоим, если это возможно..
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:30
Твоюжемать, сразу две травмы.
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 17:56
Жжуть. Один из ведущих в Реале, где, как игрок, сам раскрылся. Поздновато, но это не важно)
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:48
Совсем не кстати получить такую тяжёлую травму. Скорейшего выздоровления и в строй.
протон
протон
вчера в 17:48
здоровья Кариму
Накир
Накир
вчера в 17:38
Потеря из потерь... здоровья
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