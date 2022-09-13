Салихамиджич рассказал, почему Левандовски не продлил контракт с «Баварией»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему клуб не смог продлить контракт с нападающим , который в итоге перешел в «Барселону».

Мы предлагали ему новое соглашение, но он отказался. Поэтому мы решили, что лучше его продать, чем отпустить бесплатно в 2023 году. «Барселона» собрала крепкую команду, но у нас есть правило: мы не предлагаем футболистам старше 30 лет контракт дольше чем на сезон.

Не знаю, ошиблись ли мы. «Бавария» не желала давать 34-летнему футболисту четырехлетнее соглашение с такой высокой зарплатой. Таков наш подход. У нас нет таких денег. С финансовой точки зрения это было невозможно, «Бавария» в этом плане не уникальна.

Левандовски подарил нам шампанское, и мы расстались друзьями. Он всегда будет вспоминать «Баварию» лишь добрым словом, как и мы его.