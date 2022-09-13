Салихамиджич рассказал, почему Левандовски не продлил контракт с «Баварией»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему клуб не смог продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским, который в итоге перешел в «Барселону».
Мы предлагали ему новое соглашение, но он отказался. Поэтому мы решили, что лучше его продать, чем отпустить бесплатно в 2023 году. «Барселона» собрала крепкую команду, но у нас есть правило: мы не предлагаем футболистам старше 30 лет контракт дольше чем на сезон.
Не знаю, ошиблись ли мы. «Бавария» не желала давать 34-летнему футболисту четырехлетнее соглашение с такой высокой зарплатой. Таков наш подход. У нас нет таких денег. С финансовой точки зрения это было невозможно, «Бавария» в этом плане не уникальна.
Левандовски подарил нам шампанское, и мы расстались друзьями. Он всегда будет вспоминать «Баварию» лишь добрым словом, как и мы его.
Сейчас он на 3-м месте в списке бомбардиров ЛЧ. В первой пятерке кроме него Роналду, Месси, Бензема, Рауль. Они выиграли ЛЧ - 5, 4, 5, 3 раза соответственно. У поляка 1 победа по сокращенному формату в 2020 году.
Лучший бомбардир сборной Польши 75 голов. Высшее достижение - 1/4 финала ЧЕ 2016, в котором он забил 1 гол. 1 ГОЛ!!!!!!! И то в 1/4. То есть до 1/4 партнеры дотащили сборную, а не он. В остальных случаях - либо не попадают на турнир, либо последнее место в группе.
Набивает статистику на слабых командах
Сейчас он на 3-м месте в списке бомбардиров ЛЧ. В первой пятерке кроме него Роналду, Месси, Бензема, Рауль. Они выиграли ЛЧ - 5, 4, 5, 3 раза соответственно. У поляка 1 победа по сокращенному формату в 2020 году.
Лучший бомбардир сборной Польши 75 голов. Высшее достижение - 1/4 финала ЧЕ 2016, в котором он забил 1 гол. 1 ГОЛ!!!!!!! И то в 1/4. То есть до 1/4 партнеры дотащили сборную, а не он. В остальных случаях - либо не попадают на турнир, либо последнее место в группе.
Набивает статистику на слабых командах
Посмотрим как будет пылить в Барсе)
Посмотрим как будет пылить в Барсе)