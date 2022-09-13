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Салихамиджич рассказал, почему Левандовски не продлил контракт с «Баварией»

сегодня, 19:02

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему клуб не смог продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским, который в итоге перешел в «Барселону».

Мы предлагали ему новое соглашение, но он отказался. Поэтому мы решили, что лучше его продать, чем отпустить бесплатно в 2023 году. «Барселона» собрала крепкую команду, но у нас есть правило: мы не предлагаем футболистам старше 30 лет контракт дольше чем на сезон.

Не знаю, ошиблись ли мы. «Бавария» не желала давать 34-летнему футболисту четырехлетнее соглашение с такой высокой зарплатой. Таков наш подход. У нас нет таких денег. С финансовой точки зрения это было невозможно, «Бавария» в этом плане не уникальна.

Левандовски подарил нам шампанское, и мы расстались друзьями. Он всегда будет вспоминать «Баварию» лишь добрым словом, как и мы его.

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 20:20
У Баварии денег вагоны . Пусть не пребедняется . Просто в Германии свои взгляды на трату денег . Много не тратят , но и мало тоже
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 20:17
После матча..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:13
Бабло поляка и погубит.
Elliada
Elliada ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 20:10
Забивать будет, я не спорю. Толку от этих голов не будет. Это факт.

Сейчас он на 3-м месте в списке бомбардиров ЛЧ. В первой пятерке кроме него Роналду, Месси, Бензема, Рауль. Они выиграли ЛЧ - 5, 4, 5, 3 раза соответственно. У поляка 1 победа по сокращенному формату в 2020 году.

Лучший бомбардир сборной Польши 75 голов. Высшее достижение - 1/4 финала ЧЕ 2016, в котором он забил 1 гол. 1 ГОЛ!!!!!!! И то в 1/4. То есть до 1/4 партнеры дотащили сборную, а не он. В остальных случаях - либо не попадают на турнир, либо последнее место в группе.

Набивает статистику на слабых командах
utubz2mep9u2
utubz2mep9u2
сегодня в 19:59
у каждого свои интересы, ничего не поделаешь...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 19:47
Через 4 года Лева все равно будет забивать больше чем многие топ нападающие.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:46
Поляк. хитрый поляк...
Посмотрим как будет пылить в Барсе)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:25
Всё упирается в деньги...
Elliada
Elliada
сегодня в 19:11
Все замыкатели жадные и эгоистичные до предела люди. Балласт, поляк, черепашка не дадут соврать. Правильно поступила Бавария. Ему 34 года. Какой контракт на 4 года?
756bsqyfnu3q
756bsqyfnu3q
сегодня в 19:07
Игра сегодня все покажет
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