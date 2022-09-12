Канте отказался продлевать контракт на условиях «Челси»

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вчера, 23:10

«Челси» не может согласовать новый контракт с полузащитником .

Новые владельцы «синих» предложили французу контракт на два года (с возможностью продления на ещё один сезон), но получили отказ. Бывшие боссы «Челси» во главе с Романом Абрамовичем были намерены продлить контракт с Канте на три года (с возможностью продления на четвёртый сезон), что, возможно, устроило бы игрока.

Если лондонский клуб не согласует новую сделку с Канте, то летом 2023 года полузащитник станет свободным агентом. В подписании Нголо заинтересованы две команды из Англии, а также по одному клубу из Франции, Германии и Испании. Названия заинтересованных команд не уточняются.