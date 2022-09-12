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Канте отказался продлевать контракт на условиях «Челси»

вчера, 23:10

«Челси» не может согласовать новый контракт с полузащитником Нголо Канте.

Новые владельцы «синих» предложили французу контракт на два года (с возможностью продления на ещё один сезон), но получили отказ. Бывшие боссы «Челси» во главе с Романом Абрамовичем были намерены продлить контракт с Канте на три года (с возможностью продления на четвёртый сезон), что, возможно, устроило бы игрока.

Если лондонский клуб не согласует новую сделку с Канте, то летом 2023 года полузащитник станет свободным агентом. В подписании Нголо заинтересованы две команды из Англии, а также по одному клубу из Франции, Германии и Испании. Названия заинтересованных команд не уточняются.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:39
Ещё не потеряли,я уверен,что Поттер объяснит,что Нголо на данный момент лучший опорник в мире,ну точно в тройке лучших и такого игрока терять никак нельзя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:35, ред.
Ну ладно Тодди не знает, кто такой в футболе Нголо Канте..., ему (Боэли), отчасти, простительно. Но почему в этой ситуации так пассивен новоявленный тренер Челси ? Ведь потеря Канте для "синих", сегодня - смерти подобна. Или Поттер не в курсе когда у ключевых игроков оканчиваются контракты и какая договорённость была с предыдущими владельцами ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:32
Потеря для Челси
протон
протон
вчера в 23:12, ред.
Не удивлюсь если в руководстве Челси решат что ему нет места в 4-4-3)))
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