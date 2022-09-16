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Литвинов: «Буду стараться вернуться на поле как можно быстрее»

сегодня, 10:29

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, когда восстановится после травмы, которую он получил в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Поврежденный голеностоп уже лучше. Я продолжаю лечение. Состояние постепенно улучшается. Когда вернусь в общую группу, точно сказать не могу, честно, сам пока не понимаю. Все уже получше, это самое главное. Буду стараться вернуться на поле как можно быстрее!

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:00
Вчера была новость о том, что Литвинов уже с Локо сможет сыграть.
Но, видимо, нет. Ждём Руслана после перерыва на игры сборных. Если бы не травма, он бы точно получил вызов в основную сборную России.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:35
Скорейшего выздоровления и в строй.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:35
Обидная травма. Выздоровления и удачи желаем.
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