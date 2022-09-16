Литвинов: «Буду стараться вернуться на поле как можно быстрее»

Полузащитник «Спартака» рассказал, когда восстановится после травмы, которую он получил в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Поврежденный голеностоп уже лучше. Я продолжаю лечение. Состояние постепенно улучшается. Когда вернусь в общую группу, точно сказать не могу, честно, сам пока не понимаю. Все уже получше, это самое главное. Буду стараться вернуться на поле как можно быстрее!