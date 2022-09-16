Литвинов: «Буду стараться вернуться на поле как можно быстрее»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, когда восстановится после травмы, которую он получил в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».
Поврежденный голеностоп уже лучше. Я продолжаю лечение. Состояние постепенно улучшается. Когда вернусь в общую группу, точно сказать не могу, честно, сам пока не понимаю. Все уже получше, это самое главное. Буду стараться вернуться на поле как можно быстрее!
Но, видимо, нет. Ждём Руслана после перерыва на игры сборных. Если бы не травма, он бы точно получил вызов в основную сборную России.
Но, видимо, нет. Ждём Руслана после перерыва на игры сборных. Если бы не травма, он бы точно получил вызов в основную сборную России.