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Дивеев может пропустить матч с Киргизией

сегодня, 15:12

Участие центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева в сентябрьском сборе национальной сборной России находится под вопросом.

«Буквально вчера у Дивеева возникли небольшие проблемы, которые не помешают ему принять участие в игре [с „Торпедо“], он парень мужественный. Но после матча будет организовано дообследование, после которого будет ясно, насколько серьезна проблема и сможет ли он помочь национальной сборной в ближайшем товарищеском матче против Киргизии. Это будет ясно завтра. А сегодня надеемся, что все будет хорошо. ЦСКА всегда будет первым», – сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 17:50
Здоровья Игорю и быстрейшего восстановления.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:08
Какая сборная ??? Пусть парень спокойно лечится, без него вполне обойдутся.
Gahi
Gahi
сегодня в 15:32
Во-первых здоровья Дивееву и быстрого возвращения в состав команды. Во-вторых любая товарищеская игра для сборной это возможность проверить свой резерв и получить определённый опыт, а также уверенность самих футболистов. Учитывая тот факт, как себя ведут многие страны и их футболисты отказываясь играть со сборной Россией. А что касается предстоящего соперника сборную Киргизии, то команда по меркам Центральной Азии неплохая есть качественные футболисты. Но в любом случае будет интересно посмотреть на игру команд и уровень мастерства каждого футболиста в этом матче. Удачи
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:21
На токай матч найдут
zejdpt6vs5t4
zejdpt6vs5t4
сегодня в 15:16
ну и номера, неужели его неким заменить, ужас...
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