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Литвинов и Николсон вернулись к тренировкам в общей группе

сегодня, 14:57

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что полузащитник Руслан Литвинов и нападающий Шамар Николсон вернулись к тренировкам в общей группе, а травма защитника Павла Маслова не оказалась серьезной.

В общей группе сегодня работали Руслан Литвинов и Шамар Николсон, которые восстановились от повреждений.

Еще одна хорошая новость: травма голеностопа Павла Маслова, полученная вчера, носит легкий характер. В ближайшее время он также вернется к полноценным тренировкам с командой.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 15:43
Отличная новость, с нетерпением ждём в основе на поле!
makkie
makkie
сегодня в 15:33
Прекрасная новость!
Особенно радует возвращение Литвинова, поскольку он основной ЦЗ у Абаскаля и здорово прогрессирует в последнее время.
А Шамару пора взяться за ум и начать играть как он умеет - а играть и забивать он действительно умеет.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:08
Так болел Николсон(версия мед. штаба команды),или не болел,а дискриминируется(версия алчного агента)???
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:01
Чем меньше работы докторам, тем лучше.
Гость
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