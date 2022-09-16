Литвинов и Николсон вернулись к тренировкам в общей группе

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что полузащитник Руслан Литвинов и нападающий Шамар Николсон вернулись к тренировкам в общей группе, а травма защитника Павла Маслова не оказалась серьезной.
В общей группе сегодня работали Руслан Литвинов и Шамар Николсон, которые восстановились от повреждений.
Еще одна хорошая новость: травма голеностопа Павла Маслова, полученная вчера, носит легкий характер. В ближайшее время он также вернется к полноценным тренировкам с командой.
Особенно радует возвращение Литвинова, поскольку он основной ЦЗ у Абаскаля и здорово прогрессирует в последнее время.
А Шамару пора взяться за ум и начать играть как он умеет - а играть и забивать он действительно умеет.
Особенно радует возвращение Литвинова, поскольку он основной ЦЗ у Абаскаля и здорово прогрессирует в последнее время.
А Шамару пора взяться за ум и начать играть как он умеет - а играть и забивать он действительно умеет.