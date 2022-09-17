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ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» в московском дерби

сегодня, 15:56
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» (0:1) в московском дерби, которое состоялась в рамках десятого тура РПЛ.

Единственный гол на 33-й минуте матча забил новичок «Торпедо» Стефан Шапич.

«Торпедо» одержал первую победу в сезоне и набрал 4 очка, но всё равно остался на последнем месте в турнирной таблице.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:05
Я конечно,ксожалению матч не глядел,но по-моему это банальная недооценка Торпедо.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:00
Автобус Торпедо опередил конку ЦСКА, пришёл на остановку первым и забрал всех пассажиров.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:54
Стоп!!! О величии ЦСКА говорю и сейчас а о мотивации легов ты придумал на ходу, некрасиво врать.
pomor45
pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 18:53
Рахимич считает, что только ЦСКА может бросить вызов «Зениту»
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Привет Рахими
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 18:52
Не смотрел эту игру, но почему-то у меня было чувство, что Торпедо сенсационно выиграет. Ровно такое же чувство у меня было перед матчем Торпедо Металлург - ЦСКА в 2003м году)))
Schaytan
Schaytan
сегодня в 18:49
Торпедо-ЦСКА, Аугсбург-Бавария, идентичные матчи получились
pomor45
pomor45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:49
И Господь не добьется результата, если игроки бьют мимо ворот в одном метре от них.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:44, ред.
)) И вроде люди тут взрослые...и размышляют порой здраво... А коэф. на победу Торпедо кто-нибудь вообще видел до матча ?!
Сколько можно блуждать впотьмах ? Неужели до сих пор непонятно для кого РПЛ и для чего РПЛ ?!
pomor45
pomor45
сегодня в 18:43
Наблюдение "автобуса" на футбольном поле такое же тоскливое занятие, как ожидание его на остановке.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:43
Плохо что Дивеев травму получил.....а команде лучше настраиваться на аутсайдеров...
ballak144
ballak144
сегодня в 18:09
выше ворот нормально шлепают, местные рональды... что ни тур , то в воздух, это на тренировках так учат?
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 18:07
Да бывает и мы выигрывали реал в Испании, идём дальше один 66 зенит будет чемпиком
Tostao
Tostao
сегодня в 17:57
Ну наконец-то, а то думал - так и вылетим в пердив с одним очком.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 17:24
Антон пасует, Федя пасует , а забивать кто будет???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:22
Че скажет Пономарев?). Ожидаемо однако). 14 числа предсказал об этом.
Союзник противников
Союзник противников ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 17:17
Что скажут,что скажут...Ясно что :Будем исправлять ситуацию,а вот,мол ,"Зенит",и особенно "Спартак" им уже не догнать...
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:14
Выпускает потому,что друг,и проверенный кадр.Вон он какой пас отдал,с которого умудрились в ворота опять не попасть.
ATG
ATG
сегодня в 17:06
Ахахаха вернулась обраточка!!! Бэд карма у коней
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:55, ред.
Некий Саба Сазонов, пехотинец "Динамо", молвил сегодня в обеденный перерыв: «Должны обыграть „Зенит“ и показать, что мы — хозяева Москвы»

А мну теперь, после трёпки армейских иноходцев, грешным делом подумал:
- Хозяин как бы определился, вопрос с опричниками... тоже не загадка....))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:55
Чёрно-белых братьев с победой ! ЦСКА наказан за гордыню. Значит не на столько крутые ,что вышли выигрывать у самой слабой команды чемпионата ,в полноги .
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 16:55
А друга Заболотного на кой ляд он выпускает, ведь он полезен , когда армейцы ведут и отходят в оборону , тут он со своим ростом помогает ликвидировать навесы. А в плотной игре в атаке он больше мешается, чем помогает. А с заменами Федотов явно затянул. Вот пусть теперь репу чешет, пока время есть.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:51, ред.
    Ironigor
    Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 16:49
    Это тоже большой вопрос.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
    сегодня в 16:48
    Посиотри статистику, у Торпедо в четыре раза больше ударов в створ. Автобусом были армейцы, водитель Федотов просто заблудился
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 16:44, ред.
    На месте Федотова запер всех на базе , а сам поехал бы в Сочи к Нобоа и Ротенбергу плакаться
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    сегодня в 16:43
    И это сенсация? Сенсация была в начале чемпионата, когда Спартак начал выигрывать. А тут случайная победа автобуса, не более того
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    сегодня в 16:38
    "Алдонин считает, что ЦСКА с Федотовым поборется за чемпионство "
    "Бруно Фукс считает, что ЦСКА поборется за чемпионство в этом сезоне"
    "ЦСКА может составить конкуренцию Зениту в борьбе за чемпионство" - говорили они после каждой победы армейцев! Что скажут сегодня?!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 16:35
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 16:34
      Да блин, ядрён батон! Опять конкуренты Зенита сами дарят ему беззаботную и безнапряжную жизнь. И сегодня Питеру вовсе необязательно упираться и обыгрывать Динамо. Можно вполне в прогулочном темпе в пол ноги играть на ничейку, при этом абсолютно ничего не теряя в турнирном раскладе. И опять не обязательно усердно стремиться к чемпионству. Зачем? Оно само к Зениту придёт на блюдечке с голубой каёмочкой! Вообщем, всё, как всегда, Питер без конкурентов!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 16:32
      Федотов сменит белоруса в Урале зимой, а армейцы возьмут Талалаева или Юрана
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