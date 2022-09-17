ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» в московском дерби

ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» (0:1) в московском дерби, которое состоялась в рамках десятого тура РПЛ.
Единственный гол на 33-й минуте матча забил новичок «Торпедо» Стефан Шапич.
«Торпедо» одержал первую победу в сезоне и набрал 4 очка, но всё равно остался на последнем месте в турнирной таблице.
Торпедо с заслуженной победой, а Федотову в перерыве есть над чем подумать. Урок для ЦСКА , играть надо оба тайма , а не когда припрет.
Торпедо с заслуженной победой, а Федотову в перерыве есть над чем подумать. Урок для ЦСКА , играть надо оба тайма , а не когда припрет.
Карраскаль или сдал или его стали лучше закрывать, но не так выделяется, как раньше, чем Зделар и Мендес лучше Мухина и Кучаева непонятно, а Медина пропал как в прошлом сезоне, радует одно что есть старания и нет безразличия как бывало раньше, но всегда напрягает что ЦСКА не может устроить классический «навал», на последних минутах, при любом тренере.
Карраскаль или сдал или его стали лучше закрывать, но не так выделяется, как раньше, чем Зделар и Мендес лучше Мухина и Кучаева непонятно, а Медина пропал как в прошлом сезоне, радует одно что есть старания и нет безразличия как бывало раньше, но всегда напрягает что ЦСКА не может устроить классический «навал», на последних минутах, при любом тренере.
До пропущенного игроки пинали мяч бездарно, после не включались вплоть до перерыва. Федотов как тренер второй тайм проиграл начисто. Уже после пропущенного стоило заменить кривоногого Медину, но он даже в перерыве этого не сделал) Ну и габаритных футболистов выпустил тогда, когда спасать уже было нечего)
Торпедо, с победой! Отлупили их по делу)
До пропущенного игроки пинали мяч бездарно, после не включались вплоть до перерыва. Федотов как тренер второй тайм проиграл начисто. Уже после пропущенного стоило заменить кривоногого Медину, но он даже в перерыве этого не сделал) Ну и габаритных футболистов выпустил тогда, когда спасать уже было нечего)
Торпедо, с победой! Отлупили их по делу)