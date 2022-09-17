ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» в московском дерби

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сегодня, 15:56

ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» (0:1) в московском дерби, которое состоялась в рамках десятого тура РПЛ .

Единственный гол на 33-й минуте матча забил новичок «Торпедо» .

«Торпедо» одержал первую победу в сезоне и набрал 4 очка, но всё равно остался на последнем месте в турнирной таблице.