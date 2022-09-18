Дзагоев забил первый гол за «Рубин»

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сегодня, 18:56

Полузащитник отметился первым голом за «Рубин» в матче 10-го тура Первой лиги против «Волгаря».

Дзагоев отметился на 33-й минуте встречи, сумев забить во время неразберихи у ворот соперника.