Дзагоев забил первый гол за «Рубин»

Полузащитник Алан Дзагоев отметился первым голом за «Рубин» в матче 10-го тура Первой лиги против «Волгаря».
Дзагоев отметился на 33-й минуте встречи, сумев забить во время неразберихи у ворот соперника.
Полузащитник Алан Дзагоев отметился первым голом за «Рубин» в матче 10-го тура Первой лиги против «Волгаря».
Дзагоев отметился на 33-й минуте встречи, сумев забить во время неразберихи у ворот соперника.
Смотрел отрывками, все-таки тело у Дзаги мб уже не то, а вот по уровню интеллекта он там просто суперкомпьютер на фоне остальных.
Смотрел отрывками, все-таки тело у Дзаги мб уже не то, а вот по уровню интеллекта он там просто суперкомпьютер на фоне остальных.