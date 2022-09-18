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Дзагоев забил первый гол за «Рубин»

сегодня, 18:56
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 2Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)ВолгарьМатч завершен

Полузащитник Алан Дзагоев отметился первым голом за «Рубин» в матче 10-го тура Первой лиги против «Волгаря».

Дзагоев отметился на 33-й минуте встречи, сумев забить во время неразберихи у ворот соперника.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:10
С почином.
протон
протон
сегодня в 20:01
Главное без травм. Ждем в РПЛ!
Смотрел отрывками, все-таки тело у Дзаги мб уже не то, а вот по уровню интеллекта он там просто суперкомпьютер на фоне остальных.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:43
Помог победить, молодец.
mnnbmaaww382
mnnbmaaww382
сегодня в 19:12
Молодец! Давай почаще!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:02
Поздравляю Алана с почином!
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