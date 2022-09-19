«Лейпциг» хочет продлить контракт с Ольмо, которым интересовалась «Барса»

«Лейпциг» намерен сохранить в своём составе полузащитника Даниэля Ольмо.
«Быки» собираются предложить испанцу новый контракт до лета 2027 года с увеличением заработной платы до 5,5 млн евро за сезон.
Напомним, что в подписании Ольмо заинтересована «Барселона», воспитанником которой он является.
Так не продавайте Ольмо в Баварию, продайте в АПЛ или Ла Лигу в таком случае.
Или не продавайте вовсе и купите футболистов, с которыми можно выиграть Бундеслигу.
Так не продавайте Ольмо в Баварию, продайте в АПЛ или Ла Лигу в таком случае.
Или не продавайте вовсе и купите футболистов, с которыми можно выиграть Бундеслигу.