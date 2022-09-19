«Лейпциг» хочет продлить контракт с Ольмо, которым интересовалась «Барса»

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вчера, 23:47

«Лейпциг» намерен сохранить в своём составе полузащитника .

«Быки» собираются предложить испанцу новый контракт до лета 2027 года с увеличением заработной платы до 5,5 млн евро за сезон.

Напомним, что в подписании Ольмо заинтересована «Барселона», воспитанником которой он является.