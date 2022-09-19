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«Лейпциг» хочет продлить контракт с Ольмо, которым интересовалась «Барса»

вчера, 23:47

«Лейпциг» намерен сохранить в своём составе полузащитника Даниэля Ольмо.

«Быки» собираются предложить испанцу новый контракт до лета 2027 года с увеличением заработной платы до 5,5 млн евро за сезон.

Напомним, что в подписании Ольмо заинтересована «Барселона», воспитанником которой он является.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:17
Ему удачи.
протон
протон
сегодня в 00:10
А потом кто-то в Лейпциге будет опять возмущаться тем, что они отдают сильнейшей команде страны игроков.

Так не продавайте Ольмо в Баварию, продайте в АПЛ или Ла Лигу в таком случае.

Или не продавайте вовсе и купите футболистов, с которыми можно выиграть Бундеслигу.
David Young
David Young
вчера в 23:57
Игрок надёжный и очень талантливый, их желание понятно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:51
Лейпциг и без того не слабо лихорадит!
Гость
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