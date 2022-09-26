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«Ювентус» не будет продлевать соглашения с Куадрадо и Сандро

вчера, 15:27

«Ювентус» не планирует продлевать соглашения с игроками Хуаном Куадрадо и Алексом Сандро. Сроки их действующего контракта с клубом истекают по окончании текущего сезона.

Куадрадо получает 6 миллионов евро в год. Футболист отказался от однолетнего договора с понижением зарплаты.

Ранее стало известно, что туринский клуб потерпел самые большие убытки в своей истории по итогам прошлого сезона — 254,3 млн евро. Во многом это связано с неубедительным выступлением в Серии А и Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 23:17
Куадрадо хоть как-то тащит Юве на фоне остальной команды...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dark_Soul (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Оба сдали..., да..., однако вопрос. Относительно кого сдали ? Себя прежних ? Возможно (может даже и наверняка). Но вот относительно других, как говорил небезызвестный киногерой: "Меня терзают смутные сомнения...".
Кто сегодня в центре (больной Погба не в счёт) способен поддерживать контру и осуществлять вменяемые действия в позиционке, как стареющий Куадрадо ? Никто!
От Рабьо, Миретти и Костича в созидании атаки толку ноль: ни обострить, ни продавить, ни накрутить оппонента нифига они не могут.
Ну а левого защитника, с опытом Сандро, так и вообще в составе нет никого.
Вот и получаем картину Репина "Приплыли".

Одно дело - продавать стариков, имея на скамье достойную и сыгранную замену, а другое - тупо латать бюджет, по.х.ерив и оголив вообще всё.
Dark_Soul
Dark_Soul ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:24
Сразу видно, в делах Ювентуса ты не силен) Сандро безбожно сдал уже несколько лет, Куадрадо тоже мертвый в этом сезоне, к тому же возрастной. Клуб избавляется от балласта с зарплатами 7 и 6 млн соответственно. Это давно не уровня основы игроки.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:43
Юве надо постараться мобилизоваться... Полностью, а не частично...
Rare Fish
Rare Fish
вчера в 19:22
сандро еще 3 года назад надо было за 70млн сливать..а вот квадрат потеря 1 .2 сезона пригодился бы..
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:26
Ну и пусть!
qhv6skbjueek
qhv6skbjueek
вчера в 17:23
Ювсе нет!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:08, ред.
Смех сквозь слёзы...
То что Ювентус не находит средств на ключевых по сути игроков, коими являются Сандро и Куадрадо, говорит о том, что Недвед однозначно засиделся на своей рабочей клетке. Вина Аллегри тоже есть - человек в рот воды набрал и не может обстоятельно отстаивать основу клуба.

P.S. Налицо хаос и беспросветность у тимы из Турина, граничащие с полной стагнацией в вопросах администрирования командой.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:21
Это было ожидаемо
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:11
За 6 млн евро можно трех Соболевых взять !
atm5r4x28y22
atm5r4x28y22
вчера в 15:57
Ювентусу нужна зачистка
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:29
Всё как-то очень плачевно в королевстве Старой Синьоры .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:29
Половину нынешнего Ювентуса нужно разогнать, не справляются.
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