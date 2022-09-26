«Ювентус» не будет продлевать соглашения с Куадрадо и Сандро

«Ювентус» не планирует продлевать соглашения с игроками Хуаном Куадрадо и Алексом Сандро. Сроки их действующего контракта с клубом истекают по окончании текущего сезона.
Куадрадо получает 6 миллионов евро в год. Футболист отказался от однолетнего договора с понижением зарплаты.
Ранее стало известно, что туринский клуб потерпел самые большие убытки в своей истории по итогам прошлого сезона — 254,3 млн евро. Во многом это связано с неубедительным выступлением в Серии А и Лиге чемпионов.
То что Ювентус не находит средств на ключевых по сути игроков, коими являются Сандро и Куадрадо, говорит о том, что Недвед однозначно засиделся на своей рабочей клетке. Вина Аллегри тоже есть - человек в рот воды набрал и не может обстоятельно отстаивать основу клуба.
P.S. Налицо хаос и беспросветность у тимы из Турина, граничащие с полной стагнацией в вопросах администрирования командой.
То что Ювентус не находит средств на ключевых по сути игроков, коими являются Сандро и Куадрадо, говорит о том, что Недвед однозначно засиделся на своей рабочей клетке. Вина Аллегри тоже есть - человек в рот воды набрал и не может обстоятельно отстаивать основу клуба.
P.S. Налицо хаос и беспросветность у тимы из Турина, граничащие с полной стагнацией в вопросах администрирования командой.