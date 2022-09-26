«Ювентус» не будет продлевать соглашения с Куадрадо и Сандро

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вчера, 15:27

«Ювентус» не планирует продлевать соглашения с игроками и Алексом Сандро. Сроки их действующего контракта с клубом истекают по окончании текущего сезона.

Куадрадо получает 6 миллионов евро в год. Футболист отказался от однолетнего договора с понижением зарплаты.

Ранее стало известно, что туринский клуб потерпел самые большие убытки в своей истории по итогам прошлого сезона — 254,3 млн евро. Во многом это связано с неубедительным выступлением в Серии А и Лиге чемпионов.