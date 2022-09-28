Колосков высказался о переносе матчей Кубка России

1664387754

вчера, 20:55

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не стоит переживать по поводу пересечения дат матчей чемпионата мира и заключительных туров Кубка России. В сентябре общее собрание РПЛ одобрило перенос матчей 5-го и 6-го туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России на более поздние даты в ноябре.

Сообщается, что игры 5-го тура состоятся 22 или 23 ноября, встречи заключительного тура — 26 или 27 ноября. Изменения в расписании произошли по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина, чтобы национальная команда смогла провести контрольные игры.