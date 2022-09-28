Колосков высказался о переносе матчей Кубка России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не стоит переживать по поводу пересечения дат матчей чемпионата мира и заключительных туров Кубка России. В сентябре общее собрание РПЛ одобрило перенос матчей 5-го и 6-го туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России на более поздние даты в ноябре.
Сообщается, что игры 5-го тура состоятся 22 или 23 ноября, встречи заключительного тура — 26 или 27 ноября. Изменения в расписании произошли по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина, чтобы национальная команда смогла провести контрольные игры.
Мы пока отлучены от всех соревнований в ФИФА и УЕФА. Вряд ли ФИФА будет следить за пересечением матчей Кубка России с матчами чемпионата мира. Уверен, в РФС лучше знают, что делают, перенося два тура. Я бы не заморачивался.
Дожили. Кубок России брошен в топку амбиций гл.тренера "Ростова", руководящего мифической сборной, в которой играют не сильнейшие, а те, кого он хочет видеть. Матчи переносятся только потому, что Карпин, видите ли, этого пожелал.
Хочется закончить мой опус словами известной детской песни "Где это видано, где это слыхано..." Теперь знаем где - в России.
Дожили. Кубок России брошен в топку амбиций гл.тренера "Ростова", руководящего мифической сборной, в которой играют не сильнейшие, а те, кого он хочет видеть. Матчи переносятся только потому, что Карпин, видите ли, этого пожелал.
Хочется закончить мой опус словами известной детской песни "Где это видано, где это слыхано..." Теперь знаем где - в России.