Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Колосков высказался о переносе матчей Кубка России

вчера, 20:55

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не стоит переживать по поводу пересечения дат матчей чемпионата мира и заключительных туров Кубка России. В сентябре общее собрание РПЛ одобрило перенос матчей 5-го и 6-го туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России на более поздние даты в ноябре.

Сообщается, что игры 5-го тура состоятся 22 или 23 ноября, встречи заключительного тура — 26 или 27 ноября. Изменения в расписании произошли по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина, чтобы национальная команда смогла провести контрольные игры.

Мы пока отлучены от всех соревнований в ФИФА и УЕФА. Вряд ли ФИФА будет следить за пересечением матчей Кубка России с матчами чемпионата мира. Уверен, в РФС лучше знают, что делают, перенося два тура. Я бы не заморачивался.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сторожук: «Провели сложный матч с хорошим соперником»
Сегодня, 00:51
Галактионов: «В концовке мы попытались заменами освежить игру»
Сегодня, 00:45
Адиев: «Для центрального защитника Алип довольно быстрый»
Вчера, 23:49
Федотов: «Мы бежим вперёд мяча, чуть не хватает хладнокровия»
Вчера, 23:32
Булыкин: «„Химки“ превратились в антифутбольную команду»
Вчера, 22:48
Идову: «Не получилось большинство из того, что готовили»
Вчера, 22:23
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:25
Просьбу Валеры конечно нужно уважить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:33, ред.
Заинтересовало следующее: матчи Кубка перенесены по просьбе ... Карпина, чтобы национальная команда могла провести контрольные игры.
Дожили. Кубок России брошен в топку амбиций гл.тренера "Ростова", руководящего мифической сборной, в которой играют не сильнейшие, а те, кого он хочет видеть. Матчи переносятся только потому, что Карпин, видите ли, этого пожелал.
Хочется закончить мой опус словами известной детской песни "Где это видано, где это слыхано..." Теперь знаем где - в России.
pomor45
pomor45
вчера в 22:06
Зомбированный у нас РФС, однако. Его грубо пинают, а он всё равно цепляется за право подлизывать задницы ФИФА и УЕФА.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:06
придумали фигню какую то и не знают что с этим делать как всегда всё через одно место
8ca3d4btjvx7
8ca3d4btjvx7
вчера в 21:22
Ну и чудеса...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:11
О чём раньше думали?...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:59
Всё пошло не по плану
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 