Карпин — лучший тренер РПЛ в сентябре

РПЛ определил лучшего тренера лиги по итогам сентября.
Лучшим стал главный тренер Валерий Карпин.
Его «Ростов» набрал 9 очков в 3 матчах в сентябре и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту».
РПЛ определил лучшего тренера лиги по итогам сентября.
Лучшим стал главный тренер Валерий Карпин.
Его «Ростов» набрал 9 очков в 3 матчах в сентябре и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту».
Дэвид, на мой взгляд- неправильно определять лучшего тренера за месяц. Тренера надо определять по итогам сезона и не только по занятому командой месте, но и потому, как она прогрессирует....
Дэвид, на мой взгляд- неправильно определять лучшего тренера за месяц. Тренера надо определять по итогам сезона и не только по занятому командой месте, но и потому, как она прогрессирует....
Дай Георгичу Барриоса и Вендела и он бы Семаку показал класс
Дай Георгичу Барриоса и Вендела и он бы Семаку показал класс
в смертельной схватке в воскресенье,
но одному лишь улыбнуться
дано "во имя и спасенье"...
в смертельной схватке в воскресенье,
но одному лишь улыбнуться
дано "во имя и спасенье"...