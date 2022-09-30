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Карпин — лучший тренер РПЛ в сентябре

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ZIBO rock
ZIBO rock ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:30
Тренер - это Тренер (с большой буквы заметьте), а не тот кто имеет в своем распоряжении финансы и 2-3 состава - как бы без намеков! То что Карпин в сентябре лучший спору не вызывает! Сколько раз Семака "надували" в лучшие тренеры, а по факту без (даже!) двух бразил он ничто! А у Валеры одни россияне в составе!!!
vlasovca
vlasovca
вчера в 19:31
У КАРПИНА в отличии остальных команд РПЛ все Россияне.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:49
Согласен. Спасибо.
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:43
Как поощрение за достижение за сравнительно небольшой период смысл есть, плюс ещё можно выбирать таким образом лучшего за год - у кого больше наград за месяц тот и побеждает, а если будет два или более тренера с одинаковым количеством побед за месяц то будет отдельное голосование/выбор, но система не без проблем и в определённой степени субъективна по своей сути, то же с лучшими футболистами, независимо от значимости и охвата награды.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:39
Здравствуйте, Дэвид!
Дэвид, на мой взгляд- неправильно определять лучшего тренера за месяц. Тренера надо определять по итогам сезона и не только по занятому командой месте, но и потому, как она прогрессирует....
Capral
Capral
вчера в 17:20
Думаю, поспешили назначить Карпина лучшим. После игры в Питере, посмотрим, кто лучший. Впрочем, удивляться не стоит, ведь даже шварц признавался лучшим, дважды. Ужас....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:47, ред.
Семак вчера себя показал во всей красе
Дай Георгичу Барриоса и Вендела и он бы Семаку показал класс
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:30
Да ладно...В Кубке получили,и там получат.Первое поражение в РПЛ гарантировано.Об остальном можно помечтать,но...Лишь бы ЦСКА вторую игру на выезде(пусть и условном ) выиграл,а то никакого задела нет,и впереди три московских команды.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:13
Если ещё и зенит нагнёт то можно смело назвать лучшим в сезоне.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:48
Валере Респект ! Так держать.
David Young
David Young
вчера в 15:47
Отличный период в карьере тренера.
drug01
drug01
вчера в 15:47
Пока он лучший
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:20
Вот это правильное решение
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:16
В Ростове все молодцы
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:09
Два "лучших тренера" схлестнутся
в смертельной схватке в воскресенье,
но одному лишь улыбнуться
дано "во имя и спасенье"...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:54
Соглашусь... Валера - верим!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:54
Ему было сложнее дать результат, чем Семаку.
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