Карпин — лучший тренер РПЛ в сентябре

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вчера, 14:52

РПЛ определил лучшего тренера лиги по итогам сентября.

Лучшим стал главный тренер .

Его «Ростов» набрал 9 очков в 3 матчах в сентябре и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту».