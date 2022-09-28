Семак, Карпин и Сторожук номинированы на звание лучшего тренера месяца РПЛ .

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вчера, 12:09

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера по итогам сентября.

В этом сезоне лучших определяют по итогам голосований экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в опросах будут разные победители, то лучшим станет тот, кого выбрали легенды РПЛ .

На награду номинированы:

(«Зенит») — 3 матча, 9 очков, 1-е место

(«Ростов») — 3 матча, 9 очков, 2-е место

(«Краснодар») — 3 матча, 6 очков, 4-е место

(«Пари НН») — 3 матча, 6 очков, 10-е место

(«Факел») — 3 матча, 4 очка, 14-е место