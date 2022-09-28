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Семак, Карпин и Сторожук номинированы на звание лучшего тренера месяца РПЛ

вчера, 12:09

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера по итогам сентября.

В этом сезоне лучших определяют по итогам голосований экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в опросах будут разные победители, то лучшим станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

На награду номинированы:

Сергей Семак («Зенит») — 3 матча, 9 очков, 1-е место

Валерий Карпин («Ростов») — 3 матча, 9 очков, 2-е место

Александр Сторожук («Краснодар») — 3 матча, 6 очков, 4-е место

Михаил Галактионов («Пари НН») — 3 матча, 6 очков, 10-е место

Дмитрий Пятибратов («Факел») — 3 матча, 4 очка, 14-е место

Семак, Карпин и Сторожук номинированы на звание лучшего тренера месяца РПЛ

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:58
Валера однозначно. Без Симака-тюфяка бразильцы спокойно сыграют,амеба а не тренер.
pomor45
pomor45
вчера в 18:26
Бестолковая номинация, востребованная только любителями посудачить на пустом месте.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 18:23
Карпин ...без вариантов!...тренер гений!
dok66
dok66
вчера в 16:20
Топлю за Карпина . Как можно сравнивать Зенит и Ростов - две несравнимые разницы . Поэтому успехи Ростова точно заслуга Карпина .
gk5ju4fhnbhs
gk5ju4fhnbhs
вчера в 16:13
Все это смахивает на спектакль...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 16:03
Сирожа тренер зенита,гигемония которого на ближайшие несколько лет не обсуждается, и это не заслуга тренера в принципе, ну а так да,кто на первом месте то и лучший, логика проста и примитивна.
68fz7nyy6657
68fz7nyy6657
вчера в 14:06
Семак лучщий
Ironigor
Ironigor ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 14:06
Нет , он герой ! )) Если в этих играх он проиграл со своей командой, то что он должен быть лучшим ???
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 13:52
Каким боком опять Семак в этом списке?
Очевидно, что Карпин, но все мы понимаем кому будет отдан приз...
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:51
Я понял. Если Крылья Советов в сентябре проиграли ЦСКА и Ростову, сыграли вничью с Химками, набрали одно очко, то Осинькин - худший тренер.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:29
А Семаку за что ?Северный поток - 1 , Севрный поток - 2 взорвали , а Семак лучший ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:21
В старорежимные времена были три призовых места.и всё этим ограничивалось.Потом сказали,что "есть только одно место-первое" и...напридумывали промежуточных утешительных призов :От лучшего тренера тура(месяца,мига,перерыва,скачек у бровки),до лучшего ...далее по фантазии инициаторов "ранжирования".Жду лучших частей тела,поз,обнимашек и пр.И так едва забитый гол празднуют так,что понятно : Случилось необъяснимое...
Ironigor
Ironigor ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:14
Доброго дня.
А как вы думаете, то что вы сами написали , именно эти тренерские тактические схемы , замены и т.д приносят эти очки, как в копилку команды так и тренерскому штабу.
"А где же оценка тренерских нестандартных решений, правильно выбранной тактике под соперника, удачно проведенных замен, перелома неудачно складывающегося матча и другие показатели."
Вот это всё и есть работа тренерского штаба, которые приносят очки и турнирное положение команды.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:14
Я называю Карпина, Семака вообще в этом списке не должно быть, даже я могу тренеровать зенит причём удалённо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:02, ред.
Семак, Карпин и Сторожук номинированы на звание лучшего тренера месяца РПЛ .

" Вот когда только начинается номинирование на лучшего тренера месяца в РПЛ, большая просьба кандидатуру Семака вообще не предлагать и не рассматривать. С ним всё уже давно всё ясно заранее на несколько лет вперёд, это Супер Коуч , это Чемпион 🏆 !) "
Алексей Борисович Миллер.
Матвей Симонов
Матвей Симонов
вчера в 12:41
истинное старание только у Карпина и Пятибратова.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:32
Способ выбора номинантов на лучшего тренера месяца вызывает некоторое недоумение - посчитали количество очков, набранных командой, и тренеров этих команд номинировали. Но не только, или даже не столько важным критерием в оценке тренера является очковое пополнение. А где же оценка тренерских нестандартных решений, правильно выбранной тактике под соперника, удачно проведенных замен, перелома неудачно складывающегося матча и другие показатели. Я бы сказал, что Николай Савичев (Торпедо) уж точно заслуживает быть в этом списке, только одна победа над ЦСКА уже много значит.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:30
И Серожа тоже!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:12
Карпину всё труднее далось, чем Семаку. Он лучший.
Гость
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