Олусегун, Одоевский и Вера приятно удивили в РПЛ. Собралась команда очарований

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вчера, 19:31

Желаем каждому порадовать стабильностью.

Вратарь

Даниил Одоевский («Зенит»)

Девятнадцатилетний вратарь занял место в основе, откуда его выбила лишь травма. Появление Ивана не значит, что на Одоевского больше не будут ставить, просто после ухода Лунева нужно было закрыть позицию, чтобы не остаться с одним голкипером после травмы юного вратаря. Даниил должен вернуться на поле, поскольку классно провел сборы и его показатели не хуже, чем у Кержакова. Было удаление, но там не только голкипер виноват.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

На высоком уровне из латералей в РПЛ играют Рамирес и Сантос – давно проверенные, в парочке лет от статуса «ветеран». Успех Хлусевичу уже не удивляет, открытием он стал еще в составе «Арсенала». А вот перевод 19-летнего Денисова на позицию правого защитника был вынужденным, но на первом этапе сработал. Позже соперники изучили минусы Даниила на бровке, но теперь он нужен тренеру в центре поля. В любом случае, открытие, ведь в прошлом сезоне сыграл лишь 182 минуты.

Саба Сазонов («Динамо»)

По-новому раскрылся Зайнутдинов – именно как центральный защитник, но в классе казаха не сомневались. А вот что Сазонов выдаст парочку приличных матчей за «Динамо», не были уверены. Теперь Саба выбрал национальную команду Грузии, вызвал непонимание среди чиновников РФС . Но имеет право. А вот в «Динамо» выбора особого у Сабы нет. Выпускник академии «Зенита» должен дальше доказывать игрой, что не хуже легионеров, подписанных Бувачем.

Евгений Морозов («Факел»)

Тут мог быть Фассон из «Локомотива», если бы не тяжелая травма. Здесь мог оказаться Литвинов, но еще в прошлом сезоне видели хавбека в центре защиты, так что открытием не стал. Фернандес и Маричаль могут со временем очаровать фанатов «Динамо», а пока на их совести как удачные действия, так и странные, особенно у Роберто, который играет дольше. Поэтому включим воспитанника «Локомотива», который в Воронеже набирается опыта. Евгений забил два мяча, которые помогли набрать четыре пункта, но и в защите работает неплохо.

Артем Макарчук («Сочи»)

Постарше предыдущих футболистов, но Артем не воспитанник «Зенита» или «Спартака», ему пришлось штурмовать вершину в РПЛ через низшие лиги. Недавно играл за «Балтику», а теперь дебютировал в первой сборной против киргизов. Карпин абсолютно верно принял решение пригласить Макарчука, причем свой тайм Артем в паре с Мостовым отыграл лучше, чем более опытный Круговой при поддержке Бакаева и Ежова. Учитывая дефицит на фланге, может задержаться в основе сборной?

Полузащитники

Александр Коваленко («Крылья Советов»)

На четверть украинец, на три четверти армянин – соседские гены снова дарят талантливого молодого человека. Хавбек решал, за какую сборную выступать, Россию или Армению, выбрал российскую команду. Дебютировал в день, когда сыграли между собой две родины предков – украинцы разгромили армян в гостях 0:5. Коваленко так удачно свой матч не провел, но стартовал в команде Карпина в 19 лет. Кстати, Коваленко – тезка и внук чемпиона СССР в составе «Арарата», хотя дедушку не знал, тот умер за год до его рождения.

Лука Гагнидзе («Динамо»)

Грузинский полузащитник радует отношением, борется до конца. Гагнидзе скауты московского «Динамо» заметили у тезок из Тбилиси, затем Гагнидзе побегал за «Урал», оказался в «Ракуве», а после оттока легионеров из РПЛ вернулся и теперь является частью команды Йокановича. Неправильно от 19-летнего требовать стабильности, тут история, как у Захаряна и Кварацхелии, но если Грузия подарит мира пару таких настырных ребят, как Лука, то не только Квича заиграет в топ-5.

Никита Кривцов («Краснодар»)

По-новому раскрылся Уткин, но в его талантах давно не сомневались. Не первый год на виду, просто взрослее и нашел своего тренера – Карпина. Глебов тоже не очаровал впервые, отыграл все тридцать туров в прошлом сезоне, забивал и раздавал передачи. А вот Кривцов является новой поставкой из академии «Краснодара». «Горожане» сейчас на раздельном третьем месте, на один пункт опережают «Спартак». В том числе, по вине Кривцова – сделал два ассиста против «Локомотива», забил в ворота «Химок».

Лукас Вера («Оренбург»)

Всего второй легионер в этом составе. Скауты «Оренбурга» накопали легионеров, приглашали аргентинцев, начали коллекции боснийцев и белорусов, не забыли позвать болгарина. Не все иностранцы одинаково полезные, но основа наполовину состоит из иностранцев. Понравился в ряде игр Джимми Марин – костариканец, но если суммировать выступления и созданные моменты, то впечатлил Лукас Вера. Аргентинец из «Уракана» делает «Оренбург» сильнее.

Нападающие

Олакунле Олусегун («Краснодар»)

Нигериец через Россию попал в Данию и Болгарию, потом во второй состав «Краснодара», а теперь у него полноценный контракт и немало сыгранных минут. Однозначно можно сказать, что Олакунле не хватает школы, поскольку в «Висте» из Геленджика не учат так, как в академии «Краснодара». Но поскольку футболисту всего двадцать лет, то со временем могут привить культуру игры, как у Жоаозиньо. В «горожан» может появиться еще один невысокий классный крайний форвард. Но Олусегун играет не так, как паспортизированный бразилец.

Тимур Сулейманов («Пари НН»)

Отмечаем Сычевого, к одному удачному матчу с хет-триком добавил еще два голевых действия, то Тимур Сулейманов по голам не хуже. Он учился в «Локомотиве», поэтому не удивляет, что по навыкам отличается от ряда коллег – например, может не повторить ошибки Гамида Агаларова, лучшего снайпера прошлого сезона в РПЛ , который в «Ахмате» столкнулся с проблемами на пути в основу и на лестнице к стабильности. Сулейманов в 22 года не пример зрелого мастера, но признает ошибки – глупо удалился, и не боится авторитетов, дважды забивал Акинфееву.