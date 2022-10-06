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Петржела: «Акинфееву надо перейти в „Зенит“»

вчера, 20:24

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву нужно перейти в «Зенит».

Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе. Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры. Он взрослый мальчик, все время на слуху у болельщиков и точно помог бы мощному «Зениту».

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:48
С дуба рухнул?!.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:29
плюшевые?
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
сегодня в 15:52
Зашел в камменты, не пожалел.
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 13:17
Это почти всё равно, что предать родину
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:05
Поговаривают генетики работают над этим...
Пока название не придумали....
Левоконь или Конелев...
Flamen
Flamen
сегодня в 08:53
Вроде тренировал в России, должен понимать что говорит, ну либо это признаки деменции.
DAD81
DAD81
сегодня в 07:55
Что он употребляет? И кто ему постоянно задает вопросы?
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 07:28
Облучился где-то сверх меры. К примеру, на кварцевании)
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 05:20
Никто не спорит бывали случаи когда легенды своих клубов уходили за деньгами,Рауль,Рональдинью,Бекхэм ну тут врядли, тем более в Зените конкуренция большая и Кержаков Михаил набрал хорошую форму...
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:39
Акинфеев - это и есть ЦСКА, с маленького возраста он одел красно-синию форму и до конца своих дней он будет армейцам. Красно-синий самый сильный !!!
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:43, ред.
Раньше товарищ Орлов чудил
Такие перлы выдавал
А теперь на смену Гене пришел этот Петржела
Что ни день, то новая бредовая идея в это пустой голове
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 23:02
какая глупость, у парня столько трофеев с бюджетом у клуба ниже трубы,а на счет трофея точно еще 2-3 возьмет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:19
Петержелка все еще никак свои баксы не пропьет !
Kolenok
Kolenok ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:18
Так он и так в ней,старость не радость!
minai
minai
вчера в 22:06
Я не болела ЦСКА, но думаю, что Петржеле нужно перейти в *опу.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:49
Да уж, интересно, что же такое забористое курит Петржела?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:47
Это не нужно ни Зениту, ни самому Акинфееву
Naherger
Naherger
вчера в 21:47
Совсем старый чёкнулся
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:38
Спятил товарищ,надо его проверить у психолога!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:36
И тут Остапа понесло.......
Dauletbek
Dauletbek ответ Asper (раскрыть)
вчера в 21:17
Зачем чеху каждый раз что-то писать, следить за Зенитом. Скорее была договоренность какая-то. Кто-то из ваших Медиа пишет, пропагандирует...
Futurista
Futurista
вчера в 21:17, ред.
Нет...Зениту коней не надо...у них только львы)...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:15
По моему Петржела уже из ума выжил... Зачем Акинфееву переходить в Зенит, если он не ушел в Европу когда была такая возможность...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:15, ред.
Я кажись понял в чём фишка: надо хоть что-то со слов чеха сделать ... и он наконец ... заткнётся. Ради такого случая Акинфей мог бы и постараться... !
Asper
Asper ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:03
Не понял))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:02
Он просто это сказал
Dauletbek
Dauletbek ответ Asper (раскрыть)
вчера в 21:01
Открою одну маленькую тайну. Это не он, это кто-то из ваших пишет за него и от его имени...
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 21:00
Дед таблетки забыл выпить
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:48, ред.
Петржела, учи матчасть...у Игоря уже столько трофеев .....
Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года...
Его ещё одним трофеем точно не удивить....
antant1
antant1
вчера в 20:45
Никак не угомонится
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