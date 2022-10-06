Петржела: «Акинфееву надо перейти в „Зенит“»

Бывший тренер «Зенита» считает, что вратарю ЦСКА нужно перейти в «Зенит».

Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе. Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры. Он взрослый мальчик, все время на слуху у болельщиков и точно помог бы мощному «Зениту».