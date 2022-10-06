Петржела: «Акинфееву надо перейти в „Зенит“»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву нужно перейти в «Зенит».
Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе. Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры. Он взрослый мальчик, все время на слуху у болельщиков и точно помог бы мощному «Зениту».
Пока название не придумали....
Левоконь или Конелев...
Пока название не придумали....
Левоконь или Конелев...
Такие перлы выдавал
А теперь на смену Гене пришел этот Петржела
Что ни день, то новая бредовая идея в это пустой голове
Такие перлы выдавал
А теперь на смену Гене пришел этот Петржела
Что ни день, то новая бредовая идея в это пустой голове
Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года...
Его ещё одним трофеем точно не удивить....
Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года...
Его ещё одним трофеем точно не удивить....