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Месси сообщил, что ЧМ-2022 станет для него последним мундиалем в карьере

вчера, 18:20

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объявил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет для него последним.

Это мой последний чемпионат мира? Да, конечно. Я чувствую себя хорошо физически, у меня была очень хорошая предсезонка, чего не было в прошлом году. Я поздно начал тренироваться, играл без ритма, когда чемпионат уже начался, затем я отправился в сборную, а когда я вернулся, у меня была травма.

Я не знаю, являемся ли мы претендентами на победу на чемпионате мира, но Аргентина сама по себе всегда является фаворитом. Но я не думаю, что сейчас мы являемся главным претендентом на победу на ЧМ-2022, есть другие сборные, которые выглядят предпочтительнее.

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Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 07:54
Ну наконец то опомнился этот бесполезный балласт
Наконец сборная вздохнет с облегчением
Все фаны Аргентины молятся и молились , что бы он ушел и не вставлял палки в колеса , как игрок и как якобы трннеришка указывая главному тренеру кто будет и как играть
Есть и было много талантливых форвардов которых гНомик в силу своей распиаренной фигуры заставлял сидеть в запасе
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 06:27
Не брать топового форварда в состав сборной, который бьет с двух ног и классно играет на втором этаже - тупость несусветная. Однако именно этим и занимаются тренеры сборной Аргентины в угоду Месси уж более 10 лет!

И говорить, что от Икарди нет толка, когда он никогда не включался в состав нац. команды..., К чему вообще ?!
Bobon
Bobon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:25, ред.
Насчет понтов и амбиций можно согласиться. У Месси это есть, как и у любого топового игрока. Но Икарди. От него толку нигде и не было. Да, он был лучшим бомбардиром в Италии. Но это не повод считать его топом. Игуаин в свое время тоже таким был. Но нигде больше толком себя не смог проявить, как и Икарди.
амурец
амурец
сегодня в 00:46
В сборной все вздохнули с облегчением
Илья85
Илья85 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:02
Справедливости ради ,Фойта ,после его косяка с колумбией(если не ошибаюсь ) из сборной убрали. По поводу Отоменди ,тут все по настроению ,мрдкт выдать очень хороший матч ,а может напортачить так,что мама не горюй
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:02
Месси лучший игрок мира , он в 39 спокойно может играть в следующий чемпионат мира. Уйду не йуду это у него было. Он не один раз завершил карьеру в сборной
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:49
По большому счёту карлик и на этом чемпионате мира не нужен, балласт.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:48
Ну и правильно
hkgw9v385xhq
hkgw9v385xhq
вчера в 19:47
Это просто замечательно
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:43
Месси как всегда скромен... Лучший игрок мира и не мог сказать по-другому... Но всё может изменится... Пока его все мысли о Катаре... Это правильно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Не 36 лет, а ровно столько, сколько он в сборной.
Простой пример: Отаменди самый привозной защитник "альбиселесты", который с другим другом Месси по Барсе - Маскерано дружно проsрали ЧМ 2018. Позже к ним присоединился бездарь Фойт..., заглядывающий чуть что в рот великому аргентинцу.
Я к чему: проблема в том, что Лео личные отношения ставит выше потенциальных спортивных достижений. Всех ему неугодный повышвыривали как из Барселоны, так и из сборной.
Такими вещами Модный никогда не занимался.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:31
То есть до Месси Аргентина выигрывала ЧМ????? Насколько я помню в последний раз Аргентина выигрывала ЧМ в 1986 году. По твоему это Месси мешает Аргентине 36 лет?
Илья85
Илья85 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:26, ред.
Скорости нынче не те. Хотя ,у Месси не бвло серьезных травм. Все зависит от мотивации .
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:17
Роже Милла сыграл на ЧМ 1990 и 1994 в 38 и 42 года и был лучшим у Камеруна. Так что всё возможно и Месси тоже может передумать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
Именно. И это я про игрока, который назначает тренера сборной и определяет её состав. Поэтому то нихрена Аргентине, пока там Месси, не видать кубка мира, как своих ушей.
shlomo
shlomo
вчера в 18:56
Если будет мотивация, то и в 39 сможет выступить. Тому же Роналду 38 практически будет в Катаре, у Месси ещё есть время, если закончить не решит. Для футбола может даже хуже будет, если Аргентина победит. Потому что есть ощущение, что Лео раньше закончит в таком случае....

Ну а так что, в теории до 26года дотянуть может. ЧМ будет в Америке, у американских сборных будут хорошие шансы. Почти в 40лет -ну будут выпускать его на решающие 10-15мин....
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:53
Понты и амбиции? Это ты про того, который думает только о своей статистике, который был бесполезен в отборочных играх на ЧМ, в стыковых матчах, Лиги Наций. Которого на его Родине просят уйти из сборной. Он точно сам не уйдет
adekvat
adekvat
вчера в 18:52
ну да в 39 лет поздновато, но за 4 года можно и передумать.
Elliada
Elliada
вчера в 18:50
Месси молодец. Думает о сборной. Не держится за место, чтобы улучшать свою статистику. ЧМ в Катаре для него последний, но еще может выступить на Кубке Америки 2024. А потом уже завершить карьеру.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:36
Опа...
Выходит мундиали больше проводить не будут ??
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:35
Браво, Лео. Человек исходит из своих физических сил и понимания о полезности команде. Чувствует что начинает сдавать, возраст берет своё, и как патриот понимает, что надо уступить место молодому поколению.
Полная противоположность одного знаменитого гелевого сторожа лавок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:29, ред.
Игрок от бога, но... Свои понты и амбиции он ставит выше интересов сборной ( я про историю с Икарди). Поэтому..., думаю не щупать ему в своих ладошках кубок мира.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:29
Как то он уж очень скромно об Аргентине!
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