Месси сообщил, что ЧМ-2022 станет для него последним мундиалем в карьере

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объявил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет для него последним.
Это мой последний чемпионат мира? Да, конечно. Я чувствую себя хорошо физически, у меня была очень хорошая предсезонка, чего не было в прошлом году. Я поздно начал тренироваться, играл без ритма, когда чемпионат уже начался, затем я отправился в сборную, а когда я вернулся, у меня была травма.
Я не знаю, являемся ли мы претендентами на победу на чемпионате мира, но Аргентина сама по себе всегда является фаворитом. Но я не думаю, что сейчас мы являемся главным претендентом на победу на ЧМ-2022, есть другие сборные, которые выглядят предпочтительнее.
Ну а так что, в теории до 26года дотянуть может. ЧМ будет в Америке, у американских сборных будут хорошие шансы. Почти в 40лет -ну будут выпускать его на решающие 10-15мин....
Ну а так что, в теории до 26года дотянуть может. ЧМ будет в Америке, у американских сборных будут хорошие шансы. Почти в 40лет -ну будут выпускать его на решающие 10-15мин....
Простой пример: Отаменди самый привозной защитник "альбиселесты", который с другим другом Месси по Барсе - Маскерано дружно проsрали ЧМ 2018. Позже к ним присоединился бездарь Фойт..., заглядывающий чуть что в рот великому аргентинцу.
Я к чему: проблема в том, что Лео личные отношения ставит выше потенциальных спортивных достижений. Всех ему неугодный повышвыривали как из Барселоны, так и из сборной.
Такими вещами Модный никогда не занимался.
Простой пример: Отаменди самый привозной защитник "альбиселесты", который с другим другом Месси по Барсе - Маскерано дружно проsрали ЧМ 2018. Позже к ним присоединился бездарь Фойт..., заглядывающий чуть что в рот великому аргентинцу.
Я к чему: проблема в том, что Лео личные отношения ставит выше потенциальных спортивных достижений. Всех ему неугодный повышвыривали как из Барселоны, так и из сборной.
Такими вещами Модный никогда не занимался.