Месси сообщил, что ЧМ-2022 станет для него последним мундиалем в карьере

Капитан сборной Аргентины объявил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет для него последним.

Это мой последний чемпионат мира? Да, конечно. Я чувствую себя хорошо физически, у меня была очень хорошая предсезонка, чего не было в прошлом году. Я поздно начал тренироваться, играл без ритма, когда чемпионат уже начался, затем я отправился в сборную, а когда я вернулся, у меня была травма.