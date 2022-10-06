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Лопетеги прокомментировал отставку из «Севильи»

вчера, 08:38
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 4Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Испанский тренер Хулен Лопетеги высказался о своей отставке с поста главного тренера «Севильи» после матча с дортмундской «Боруссией» (1:4) в Лиге чемпионов.

«У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце – это благодарность. Я благодарен моему клубу, городу, болельщикам „Севильи“, игрокам – всем, кто работает на благо клуба. У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно – жаль покидать клуб, который я люблю и который, вне всяких сомнений, будет развиваться», – сказал Лопетеги.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:33
Он, конечно, тренер не для топ-команды, но свою работу он знает. Всё-таки выводить в ЛЧ 3 раза подряд футбольный коллектив дорогого стоит. Думаю, долго без работы сидеть не будет.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:53
Лопетеги культурный однако...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:49
Результаты стали мягко говоря не очень хорошие.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:42
Вполне ожидаемое событие - провальное начало сезона долго терпеть руководство не будет.
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