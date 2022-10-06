Лопетеги прокомментировал отставку из «Севильи»

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вчера, 08:38

Испанский тренер высказался о своей отставке с поста главного тренера «Севильи» после матча с дортмундской «Боруссией» (1:4) в Лиге чемпионов.

«У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце – это благодарность. Я благодарен моему клубу, городу, болельщикам „Севильи“, игрокам – всем, кто работает на благо клуба. У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно – жаль покидать клуб, который я люблю и который, вне всяких сомнений, будет развиваться», – сказал Лопетеги.