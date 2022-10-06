Каррера: «Допускаю, что Бакаев когда-нибудь может вернуться в „Спартак“»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев может вернуться в московский клуб.
Допускаю, что Бакаев когда-нибудь может вернуться в «Спартак». Если у него так и не получится заиграть в «Зените», это возможно.
Тем более смысл Бакаеву менять одну лавку на другую? В Спартаке ему тоже место в основе не гарантировано. Весной выздоровеет Мозес, должен проявить себя Зиньковский. Плюс по слухам зимой будет усиление команды. Где место Бакаеву?
Тем более смысл Бакаеву менять одну лавку на другую? В Спартаке ему тоже место в основе не гарантировано. Весной выздоровеет Мозес, должен проявить себя Зиньковский. Плюс по слухам зимой будет усиление команды. Где место Бакаеву?