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Каррера: «Допускаю, что Бакаев когда-нибудь может вернуться в „Спартак“»

вчера, 17:18

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев может вернуться в московский клуб.

Допускаю, что Бакаев когда-нибудь может вернуться в «Спартак». Если у него так и не получится заиграть в «Зените», это возможно.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:39
Время покажет...
Сп62
Сп62
вчера в 22:02
Нечего ему было идти в Зенит. Надо было выбрать команду попроще, к примеру Ростов или Краснодар. Играл бы в своё удовольствие и поддержал бы свой статус.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 20:01
Очень вероятно, что следующий сезон он проведёт где-нибудь в аренде. Этот мёртвый игрочишка даже на скамейке не нужен будет.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 20:00
Надеюсь, он всю оставшуюся карьеру будет гнить в Сочи, Оренбурге, Пари НН и т.д. и т.п.
minai
minai
вчера в 19:57
В Спартаке он смотрелся получше.
makkie
makkie
вчера в 18:16
Нет уж - ушёл в Зенит и ушёл.
Тем более смысл Бакаеву менять одну лавку на другую? В Спартаке ему тоже место в основе не гарантировано. Весной выздоровеет Мозес, должен проявить себя Зиньковский. Плюс по слухам зимой будет усиление команды. Где место Бакаеву?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:49
Единожды предавши....
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:47
А нужен ли он будет им
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:36
Это как спартак пожелает но врядли согласится.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:32
Погорячился парень, решив перейти в Зенит.
Futurista
Futurista
вчера в 17:32
Зелимхан Быстров?))...это вряд ли...
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