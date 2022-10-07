Юран: «Слуцкому нужно уйти из „Рубина“, чтобы перезагрузиться»

Экс-наставник «Химок» оценил работу главного тренера «Рубина» .

Всегда жалко коллегу, когда есть такая ситуация. Это неприятно. У тренеров всегда так: подписываешь новый контракт — готовься к увольнению. К сожалению, неблагодарная работа. Для меня было бы сложно работать, потому что нет результата плюс ещё болельщики петицию пишут. Это уже подводит к тому, что нужно самому принимать решение. Надо дать паузу.

Как работать и выводить команду, когда болельщики настроены против и пишут петицию? Это тяжело внутри, но я бы принял решение. Понятно, что здесь нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться. Он высококлассный тренер, но у каждого высококлассного тренера бывают такие моменты, когда нужно дать паузу и не доводить до того, что болельщики плакаты пишут. Лучший вариант в этой ситуации — это взять паузу.