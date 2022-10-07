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Юран: «Слуцкому нужно уйти из „Рубина“, чтобы перезагрузиться»

вчера, 18:52

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран оценил работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Всегда жалко коллегу, когда есть такая ситуация. Это неприятно. У тренеров всегда так: подписываешь новый контракт — готовься к увольнению. К сожалению, неблагодарная работа. Для меня было бы сложно работать, потому что нет результата плюс ещё болельщики петицию пишут. Это уже подводит к тому, что нужно самому принимать решение. Надо дать паузу.

Как работать и выводить команду, когда болельщики настроены против и пишут петицию? Это тяжело внутри, но я бы принял решение. Понятно, что здесь нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться. Он высококлассный тренер, но у каждого высококлассного тренера бывают такие моменты, когда нужно дать паузу и не доводить до того, что болельщики плакаты пишут. Лучший вариант в этой ситуации — это взять паузу.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:51
Только пусть халат и тюбитейку сдаст-не заслужил..
Naherger
Naherger
вчера в 22:11
После Слуцкого как будто выжженное поле остаётся. Я вот сейчас сидел,анализировал...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:47
уж кто бы советовал ему
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:21
Всё равно тебя не позовут!
Futurista
Futurista
вчера в 19:18
Леониду нужно перезагрузиться и провериться на вирусы...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:07
Сохранить лицо и бежать с высоко поднятой головой.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:01
Наверно Серёга прав
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:58
Может Юран сам намылился в Рубин.
drug01
drug01
вчера в 18:54
Это дело хорошее
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