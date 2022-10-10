Юран отреагировал на слухи о возможном назначении в «Локомотив»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».
Встречался ли я с представителями «Локомотива»? Пока ничего не хочу комментировать. Давайте мы дождемся, когда все закончится и будет точная информация.
Явно его и назначат
Талалаев сразу сказал, что ему не звонили, а вот Юран, что-то темнит, возможно с ним представители Локо встречались или созванивались.
Сейчас можно только догадываться как будет на самом деле, нам лишь остаётся дождаться официального назначения и увидем кто будет на самом деле.
Хотя, как мне кажется, Локо нужен свой тренер - железнодорожник.
Хорошо бы вернуть Лоськова с Пашининым, ведь как раз после их ухода игроки стали не понимать, что им делать на поле. Это ещё раз доказывает, что они были с игроками на одной волне.
А в свере "точных" слухов сейчас вообще никому верить нельзя.
Из последних это уже 100% назначение Гогниева в Урал, там уже Гогниев чуть ли не тренировки проводил и знакомился с игроками, а назначили Гончаренко, про которого и слуха то толком не была, а сам Гогниев в Химках оказался.
Ты до сих пор уверен, что его явно назначат?
Давайте немного подождём, думаю дело двух-трёх дней.
Явно его и назначат
Талалаев сразу сказал, что ему не звонили, а вот Юран, что-то темнит, возможно с ним представители Локо встречались или созванивались.
Сейчас можно только догадываться как будет на самом деле, нам лишь остаётся дождаться официального назначения и увидем кто будет на самом деле.
Хотя, как мне кажется, Локо нужен свой тренер - железнодорожник.
Хорошо бы вернуть Лоськова с Пашининым, ведь как раз после их ухода игроки стали не понимать, что им делать на поле. Это ещё раз доказывает, что они были с игроками на одной волне.
А в свере "точных" слухов сейчас вообще никому верить нельзя.
Из последних это уже 100% назначение Гогниева в Урал, там уже Гогниев чуть ли не тренировки проводил и знакомился с игроками, а назначили Гончаренко, про которого и слуха то толком не была, а сам Гогниев в Химках оказался.
Ты до сих пор уверен, что его явно назначат?
Давайте немного подождём, думаю дело двух-трёх дней.