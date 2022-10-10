Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Юран отреагировал на слухи о возможном назначении в «Локомотив»

вчера, 14:16

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».

Встречался ли я с представителями «Локомотива»? Пока ничего не хочу комментировать. Давайте мы дождемся, когда все закончится и будет точная информация.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осинькин может возглавить «Локомотив»
Сегодня, 15:41
«Локомотив» был готов назначить Галактионова 10 октября
Сегодня, 14:18
Замгендиректора «Пари НН»: «Не готовы отпустить Галактионова в „Локомотив“»
Сегодня, 14:00
Сёмин или внучата. «Локомотив» активно выбирает нового главного тренера
Вчера, 22:06Вадим Багров в блоге За и противКомментарии6
СлухиГалактионов — один из кандидатов на должность главного тренера «Локомотива»
Вчера, 16:53
Слухи«Локомотив» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера
Вчера, 13:35
Сортировать
Все комментарии
008Maximus
008Maximus
вчера в 15:26
Юран самое долгое в каком клубе проработал?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:15
Ждем и ктото скрестил пальцы !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:11
Значит был какой-то разговор...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:05
Такой ответ подсказывает, что да встречался.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 14:57
Юран знает, как отправить клуб в пердив
shlomo
shlomo
вчера в 14:54
Дыма без огня не бывает...:)))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:43
Загадочные высказывания Юрана ещё до изгнания немцев давали повод думать, что разговоры с ним уже велись.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:35, ред.
Obdulio Varela 340 / 340 сегодня в 19:18
Явно его и назначат

Талалаев сразу сказал, что ему не звонили, а вот Юран, что-то темнит, возможно с ним представители Локо встречались или созванивались.

Сейчас можно только догадываться как будет на самом деле, нам лишь остаётся дождаться официального назначения и увидем кто будет на самом деле.

Хотя, как мне кажется, Локо нужен свой тренер - железнодорожник.

Хорошо бы вернуть Лоськова с Пашининым, ведь как раз после их ухода игроки стали не понимать, что им делать на поле. Это ещё раз доказывает, что они были с игроками на одной волне.

А в свере "точных" слухов сейчас вообще никому верить нельзя.

Из последних это уже 100% назначение Гогниева в Урал, там уже Гогниев чуть ли не тренировки проводил и знакомился с игроками, а назначили Гончаренко, про которого и слуха то толком не была, а сам Гогниев в Химках оказался.

Ты до сих пор уверен, что его явно назначат?

Давайте немного подождём, думаю дело двух-трёх дней.
bkrdwcqmgkk2
bkrdwcqmgkk2
вчера в 14:18
Явно его и назначат
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 