«Локомотив» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера

«Локомотив» определился с кандидатами на должность нового главного тренера.
По данным источника, «железнодорожники» рассматривают варианты с назначением Андрея Талалаева (экс-наставник «Ахмата»), Сергея Юрана (экс-наставник «Химок») и Юрия Сёмина, который ранее уже возглавлял «Локомотив».
Ожидается, что имя нового тренера московский клуб объявит завтра.
Я бы еще рассмотрел кандидатуру Игоря Черевченко. Мне кажется он тоже справится с работой в Локо и добьется прогресса
Я бы еще рассмотрел кандидатуру Игоря Черевченко. Мне кажется он тоже справится с работой в Локо и добьется прогресса