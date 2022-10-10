«Локомотив» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера

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вчера, 13:35

«Локомотив» определился с кандидатами на должность нового главного тренера.

По данным источника, «железнодорожники» рассматривают варианты с назначением (экс-наставник «Ахмата»), (экс-наставник «Химок») и , который ранее уже возглавлял «Локомотив».

Ожидается, что имя нового тренера московский клуб объявит завтра.