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«Локомотив» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера

вчера, 13:35

«Локомотив» определился с кандидатами на должность нового главного тренера.

По данным источника, «железнодорожники» рассматривают варианты с назначением Андрея Талалаева (экс-наставник «Ахмата»), Сергея Юрана (экс-наставник «Химок») и Юрия Сёмина, который ранее уже возглавлял «Локомотив».

Ожидается, что имя нового тренера московский клуб объявит завтра.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:45
Есть же телефон Николича....
Чего голову ломают...
А главное...вообще не немец...
Сп62
Сп62
вчера в 20:52
Всех троих в тренерский штаб, а на главного пусть жребий бросят.
kochegar
kochegar
вчера в 20:39, ред.
ЮрийПалыча надо. Он и команду сделает и приемника (Пашинин/Лоськов) подготовит
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:02
Вагонный ( Сёмин ) уже старенький . Талалаев такое же дер....мо ,как и все остальные . У Юрана может что-то получиться ,но очень сомнительно !
alexamit
alexamit
вчера в 16:47
Только Шпалыч,однозначно!
112910415
112910415
вчера в 16:32
однозначно !
выберут ... кого-нибудь )
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:01
Есть из кого выбирать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:21
Вернуть Палыча конечно было бы здорово, он всю кухню знает изнутри,но с ним будет сложнее всего договориться, т.к он будет ставить свои условия, которые не всегда устраивают руководителей. А так из оставшихся кандидатов, скорее Юран больше подойдет. Тут нужен тренер который и взбучку устроит и выстроит игру, совсем недавно Сергей Николаевич успешно делал это в Химках. А вот Талалаев пусть остается на Матч ТВ
Я бы еще рассмотрел кандидатуру Игоря Черевченко. Мне кажется он тоже справится с работой в Локо и добьется прогресса
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:35
Немцев больше в плен не берут?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 14:10
верните Рангника
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:10
Опять неведомый источник по невидимому телефону рассказал.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:06
По мне так Юран, при всём уважении к Палычу. Ждать осталось недолго.
mre3cngxrvb8
mre3cngxrvb8
вчера в 13:56
Семин поставит им свои условия и они их не примут!
drug01
drug01
вчера в 13:55
Семин видно не пойдёт.... Это плохо!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:52
Юрана на царствие Локо !)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:49
Поскольау их трое, о как в детстве Камень, ножницы, бумага. И всё
n5ux8w8nweep
n5ux8w8nweep
вчера в 13:48
Талалаев пусть будет экспертом
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:42
Решали бы скорее.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:42
Победит молодость!
старина
старина
вчера в 13:41
Черевченко вроде маячит на горизонте....
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