Талалаев: «Мне никто не звонил из „Локомотива“»

Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».
Мне никто не звонил из «Локомотива». Я даже не смотрел последний матч «железнодорожников».
Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».
Мне никто не звонил из «Локомотива». Я даже не смотрел последний матч «железнодорожников».
Было принято решение снять пожизненные баны с тех Ваших аккаунтов что их получили, так что Вы можете снова писать и участвовать в конкурсах с них.
Это не отменяет единых правил и того что нарушения правил вредят в первую очередь пользователям которые их допускают, поэтому просьба правильно понять как изначальное решение по этому поводу так и отмену этого решения.
Приносим извинения за возможные неудобства в результате этого, и надеемся что Вы будете активны на сайте и дальше.
Всего доброго.
Было принято решение снять пожизненные баны с тех Ваших аккаунтов что их получили, так что Вы можете снова писать и участвовать в конкурсах с них.
Это не отменяет единых правил и того что нарушения правил вредят в первую очередь пользователям которые их допускают, поэтому просьба правильно понять как изначальное решение по этому поводу так и отмену этого решения.
Приносим извинения за возможные неудобства в результате этого, и надеемся что Вы будете активны на сайте и дальше.
Всего доброго.
Главное не теряй форму..
Главное не теряй форму..