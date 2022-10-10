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Талалаев: «Мне никто не звонил из „Локомотива“»

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Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:33
Всего доброго, большое спасибо!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:07
Оставайся экспертом на Матч ТВ.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:03
Не особо то и хочется видеть Талалаева в Локо.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:02
Молчание руководства Локомотива в этом вопросе дает повод для возникновения различных слухов, от вполне логичных до самых невероятных. Но зато у нас есть , о чем поговорить.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:54
И не позвонят
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:41
В очередь теперь в круговорот и по талонам от природы.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:36
Ну правильно, надо звонить Юрану!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:20
Переживёт Локомотив без него
gkpz5bc2y25w
gkpz5bc2y25w
вчера в 13:19
Кто бы в этом сомневался
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 13:15
Здравствуйте.

Было принято решение снять пожизненные баны с тех Ваших аккаунтов что их получили, так что Вы можете снова писать и участвовать в конкурсах с них.

Это не отменяет единых правил и того что нарушения правил вредят в первую очередь пользователям которые их допускают, поэтому просьба правильно понять как изначальное решение по этому поводу так и отмену этого решения.

Приносим извинения за возможные неудобства в результате этого, и надеемся что Вы будете активны на сайте и дальше.

Всего доброго.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:12
Значит скоро позвонят...
Главное не теряй форму..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:10
Все сидят в ожидании звонка из Локомотива...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:07
Талалаев ничего не сделает в Локо там более мохтая рука нужна.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:03
Нет только не Талалаев!
9m9hekxzh9t7
9m9hekxzh9t7
вчера в 12:59
Это совсем неудивительно
Гость
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