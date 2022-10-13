Салах — автор самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил хет-трик в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (7:1).
Для этого египтянину понадобилось 6 минут и 13 секунд, что является новым рекордом турнира.
До этого автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов был экс-нападающий «Шахтёра» Луис Адриано. Он забил 3 гола в ворота БАТЭ за 7 минут и 26 секунд.
жаль, что для команды он мало приносит пользы в начале сезона, скорей бы раскачался
жаль, что для команды он мало приносит пользы в начале сезона, скорей бы раскачался
при общей нестабильности клуба ?!
при общей нестабильности клуба ?!