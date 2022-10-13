Салах — автор самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов

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сегодня, 00:17

Нападающий «Ливерпуля» оформил хет-трик в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (7:1).

Для этого египтянину понадобилось 6 минут и 13 секунд, что является новым рекордом турнира.