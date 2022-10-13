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Салах — автор самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов

сегодня, 00:17
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)1 : 7Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил хет-трик в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (7:1).

Для этого египтянину понадобилось 6 минут и 13 секунд, что является новым рекордом турнира.

До этого автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов был экс-нападающий «Шахтёра» Луис Адриано. Он забил 3 гола в ворота БАТЭ за 7 минут и 26 секунд.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 10:41
поздравляю Салаха с его личным рекордом!
жаль, что для команды он мало приносит пользы в начале сезона, скорей бы раскачался
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:54
Несмотря на то, что соперник был так себе, египтянин всё равно молодец!
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 09:46
По чаше надо его на скамейку
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:29
воротчик Рейнджерс так же вошел в историюю ЛЧ, как вратарь пропустивший самый быстрый хет-трик, почему про него не пишете
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:06
Фараон хорош
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:57
Салах красавчик, жжёт
lotsman
lotsman
сегодня в 07:52
Ну, Рейнджерсу закатить не сложно.
r2gtsz8ffemv
r2gtsz8ffemv
сегодня в 07:04
Никакущим шотландцам трёху накидать недолго
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 06:03
Он сделал это, молодец
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:40
Отыгрались за все свои неудачи над рейнжерс.
Lewa2708
Lewa2708 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 05:22
Персофанам. Чаще всего, клуб поддерживают из-за конкретного футболиста. Я общаюсь с человеком из Сенегала, там все поддерживали Ливерпуль из-за Мане, теперь они болеют за Баварию, и так во всём мире)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:20
Ещё одна страница истории
112910415
112910415
сегодня в 04:56
кому нужны эти рекорды
при общей нестабильности клуба ?!
monah-10
monah-10 ответ jp3cmv7u5wm5 (раскрыть)
сегодня в 03:59
Только Холанд может, больше кандидатов нету.
jp3cmv7u5wm5
jp3cmv7u5wm5
сегодня в 02:59
Вряд ли скоро побьют этот рекорд
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:49
Рад за него! Мои поздравления!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:42
Египетская сила!
drug01
drug01
сегодня в 00:29
Вошёл в историю
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Приветствую!Это без толку ! Я уже писал про этих агентов! Наверное очень футболки нужны)))
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 00:28
Хорош.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Доброй ночи. Правила сайта и правила конкурса это не нарушает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:24
Ну это уже просто смешно, есть 12 друзей Оушена, а есть 12 агентов смита и все они лидеры разных групп, может пора с этим чтото сделать?
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