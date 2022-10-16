Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб «Локомотива»

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин снова войдут в тренерский штаб «Локомотива»,
Ранее оба специалиста уже работали с «железнодорожниками». Они покинули московский клуб в апреле 2022 года.
Знакомый с ситуацией источник сообщил, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин снова войдут в тренерский штаб «Локомотива»,
Ранее оба специалиста уже работали с «железнодорожниками». Они покинули московский клуб в апреле 2022 года.
Их убрали из команды Цорн с Леонченко по просьбе немецких шарлатанов.
Немцы просто видели как игроки относятся к Лоськову и Пашинину, а они как будто пустое место, вот и попросили их убрать.
И если в начале чемпионата Локо был физически не готов, то после их ухода игроки просто перестали понимать, что они должны делать на поле, что от них хотят немецкие "специалисты".
Хотели поднять авторитет, а вышло ещё хуже.
Остаётся только узнать, кто будет главный, я бы лично оставил бы этот тандем и руководить командой до конца сезона, а там видно будет.
Их убрали из команды Цорн с Леонченко по просьбе немецких шарлатанов.
Немцы просто видели как игроки относятся к Лоськову и Пашинину, а они как будто пустое место, вот и попросили их убрать.
И если в начале чемпионата Локо был физически не готов, то после их ухода игроки просто перестали понимать, что они должны делать на поле, что от них хотят немецкие "специалисты".
Хотели поднять авторитет, а вышло ещё хуже.
Остаётся только узнать, кто будет главный, я бы лично оставил бы этот тандем и руководить командой до конца сезона, а там видно будет.