Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб «Локомотива»

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вчера, 10:48

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что и снова войдут в тренерский штаб «Локомотива»,

Ранее оба специалиста уже работали с «железнодорожниками». Они покинули московский клуб в апреле 2022 года.