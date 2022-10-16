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Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб «Локомотива»

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makkie
makkie
вчера в 13:12
Сейчас придёт какой-нибудь Петреску и Лоськова с Пашининым снова попросят отойти )))
CTePx
CTePx
вчера в 13:02
Ну и все болельщики и конечно игроки рады возвращению Легенд Локомотива!
CTePx
CTePx ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:01
Ну Лоськов будет в разы лучше ГТ, чем любой из предыдущих немчур, включая даже Гисдоля (тот гораздо лучше сработал, чем Циннбауэр)!!
Брулин
Брулин
вчера в 11:27
«Едвай не игрок, а катастрофа, в каждом матче ошибается! Семин его давно бы выгнал». Гуренко о самом провальном трансфере Цорна в «Локо»
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:12
Я уже ранее писал, что Лоськова с Пашининым надо возвращать в любом случае.
Их убрали из команды Цорн с Леонченко по просьбе немецких шарлатанов.
Немцы просто видели как игроки относятся к Лоськову и Пашинину, а они как будто пустое место, вот и попросили их убрать.
И если в начале чемпионата Локо был физически не готов, то после их ухода игроки просто перестали понимать, что они должны делать на поле, что от них хотят немецкие "специалисты".
Хотели поднять авторитет, а вышло ещё хуже.
Остаётся только узнать, кто будет главный, я бы лично оставил бы этот тандем и руководить командой до конца сезона, а там видно будет.
shlomo
shlomo
вчера в 11:07
Вот это хорошая новость! Первый шаг в сторону искупления сделан, главное по пути к нему не свернуть ни туда... НО на мой непрофессиональный взгляд, надеюсь главный будет Палыч. Ибо если они главные, то не лучше будет, чем с немцами...
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:57
Ждём перемен
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:54
Ждем смены главных тренеров !
agkgy87cgbwm
agkgy87cgbwm
вчера в 10:51
Нужен тренер высокого уровня, чтобы они не интриговали
Гость
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